RKI-Chef Wieler: Corona-Tests werden immer niedrigschwelliger durchgeführt

Berlin. Das Coronavirus verbreitet sich in Deutschland wieder langsamer als in den vergangenen Tagen. Die Reproduktionszahl liege bei 0,76, sagte Lothar Wieler, der Präsident des Robert-Koch-Instituts, am Donnerstag in Berlin. Am Dienstag war dieser Wert noch mit 0,96 berechnet worden.

Dem RKI sind bislang 159.119 Fälle übermittelt worden, davon sind 6288 Erkrankte verstorben (Stand: 30. April, 0 Uhr). Im Vergleich zum Vortag ist die Fallzahl um 1478 bestätigte Infektionen gestiegen. Der Trend, dass nur noch etwa 1000 bis 1500 neue Fälle pro Tag übermittelt werden, hat sich bestätigt. “Das ist eine erfreuliche Entwicklung”, sagte Wieler. Schätzungen zufolge sind bundesweit 123.500 Corona-Erkrankte wieder genesen.

Die Testkapazität ist derweil noch einmal vergrößert worden. “860.000 Tests sind pro Woche nun möglich”, sagte der RKI-Chef. “In der vergangenen Woche wurden 467.000 Tests durchgeführt.” Davon sei nur eine geringe Prozentzahl positiv gewesen. “Das zeigt, dass nun niedrigschwelliger getestet wird”, erklärte Wieler.

Dennoch rät das RKI weiterhin davon ab, “generell alle Menschen zu testen”, betonte der Präsident. Bei symptomfreien Personen hätte ein negativer Test lediglich eine geringe Aussagekraft und könne zu falscher Sicherheit führen. Es gebe aber Situationen, in denen das sinnvoll sei, etwa in Alten- und Pflegeheimen, um Infektionen frühzeitig zu erkennen und Risikogruppen zu schützen.

