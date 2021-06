RKI-Chef Wieler appelliert an die Deutschen: Das sollten Sie im Urlaub beachten

Anzeige

In seinem wöchentlichen Corona-Briefing in der Bundespressekonferenz warnt RKI-Chef Lothar Wieler vor unnötigen Reisen ins Ausland. Wenn Menschen dennoch verreisen, sollten sie auch im die Urlaub Corona-Regeln beachten. „Bitten nehmen Sie das weiter ernst“, appellierte Wieler. Reisende sollten auch im Urlaub Testangebote beachten und etwa in Innenräume die Masken tragen. Reiserückkehrer sollten unbedingt die gültigen Test- und Quarantäneregeln einhalten.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn betonte: „Wir werden die Testpflicht vor dem Abflug ins Ausland beibehalten.“ Die Regelungen gelten demnach auch für Gebiete, die kein besonderes Risiko aufweisen.

Testmöglichkeit für alle Rückkehrer

Menschen, die aus dem Urlaub zurückkehren, müssten solange in Quarantäne bis aktiv einen Negativtest bei ihrer zuständigen Gesundheitsbehörde vorlegen. Bei Hochinzidenzgebieten gelte eine Quarantäne von fünf Tagen, bei Virusvariantengebieten wie Großbritannien seien es 14 Tage. „Wobei ich ausdrücklich davon abrate, in diese Gebiete fahren“, sagte Spahn.

Für alle Rückkehrer, unabhängig aus welchen Gebiet sie zurückkommen, gebe es Testmöglichkeiten. „Jeder Zurückreisende kann sich testen lassen“, sagte Spahn. Da sei auch die Eigenverantwortung des Einzelnen wichtig.