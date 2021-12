RKI-Chef Wieler über Omikron-Variante: „Die fünfte Welle wird kommen“

Anzeige

Obwohl die allgemeine Impfpflicht für Lothar Wieler, den Präsidenten des Robert-Koch-Instituts, noch immer das letzte Mittel der Wahl sein sollte, hofft er auf eine „intensive und ergebnisoffene Diskussion über das Thema“ in der Politik. Das sagte er dem „Spiegel“. Unter diesen Voraussetzungen könnte die Debatte „zur Sternstunde des Bundestags werden“.

Wieler stellte jedoch auch klar, dass die Impfung zur Bekämpfung der aktuellen vierten Welle zu spät komme. „Wir dürfen aber nicht aus den Augen verlieren, was uns durch Omikron droht“, sagte Wieler. Jene Variante verbreite sich sehr schnell, und „die fünfte Welle wird kommen“. Die zuletzt sinkenden Fallzahlen sind für dem RKI-Chef kein Grund zur Entspannung, sondern bereiten im Sorgen. Sie könnten die Politik dazu verleiten, verfrüht zu lockern.

Um die „Omikron-Welle“ jedoch flach zu halten, müssen „wir impfen, impfen, impfen, konsequent Masken tragen, Kontakte beschränken und kontrollieren, ob die 2G-Regeln eingehalten werden, zum Beispiel in Restaurants.“ Im kommenden Jahr dürfte es dann auch einen Impfstoff geben, der an die neue Variante angepasst sei.

Kritik an den Länderchefs

Doch gerade wenn es darum geht, in der aktuellen Welle die Einhaltung der Regeln zu kontrollieren, übt Wieler auch Kritik an den Ministerpräsidentinnen und -präsidenten: „Sie müssen nicht nur verordnen, sondern auch umsetzen, um das Pandemiegeschehen einzudämmen. Ich kann nur hoffen, dass das in Zukunft intensiver geschieht.“

Positiv sieht er allerdings den Wechsel an er Spitze des Gesundheitsministeriums. Karl Lauterbach habe sich bislang immer „fachlich fundiert zur Krise geäußert“, erklärte der RKI-Chef. „Man kann sich gut vorstellen, wie er die Krise zu bekämpfen gedenkt“, so Wieler weiter.

Ein Ende der Pandemie erwartet der RKI-Chef allerdings erst, wenn jeder mit dem Virus in Kontakt gekommen ist und eine Immunität hat. Die gibt es nur durch Impfung oder Infektion. „Dann werden wir in einen endemischen Zustand übergehen. Das Virus wird zwar nach wie vor zirkulieren, aber die Krankheitsverläufe und die Wellen werden nicht mehr so groß sein“, so Wieler.