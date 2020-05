RKI beruhigt: Schwankung bei R-Wert um 1 ist völlig normal

Anzeige

Berlin. Die Fallzahlen von Corona-Erkrankungen in Deutschland werden langsam kleiner, prognostiziert das Robert-Koch-Institut (RKI).

RKI-Vizepräsident Lars Schaade sagte am Dienstag bei einem Pressebriefing, dass jüngste, lokal begrenzte Ausbrüche - etwa in Schlachthöfen - die Reproduktionzahl R in den letzten Tagen leicht angehoben haben. “Wir nähern uns jedoch einer kontinuierlichen Tageskurve”, so Schaade.

Der RKI-Vizepräsident wies darauf hin, dass der R-Wert nicht tagesaktuell ist, sondern das Geschehen nach Rechenmodellen eineinhalb Wochen zuvor abbildet. “Die Zahl wird immer schwanken. Solange dies um 1 ist, sind dies nur statistische Ungenauigkeiten. Je weiter es sich länger in der Nachkommastelle von der 1,1 entfernt, kann es kritisch werden."

Grundsätzlich ist die Reproduktionszahl R einer der zentralen Werte zur Beurteilung des Verlaufs einer Infektionswelle. Sie gibt an, wie viele Menschen ein Infizierter in einem bestimmten Zeitraum im Durchschnitt ansteckt. Je niedriger R ist, desto besser.

Liegt R unter 1, steckt ein Infizierter im Schnitt weniger als einen anderen Menschen an - und die Epidemie läuft aus. Liegt R über 1, steckt ein Infizierter im Mittel mehr als einen anderen Menschen an - die Zahl der täglichen Neuinfektionen wird größer.

In den vergangenen Wochen sind nach und nach mehrere Maßnahmen zur Eindämmung von Sars-CoV-2 in den Bundesländern gelockert worden.