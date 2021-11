Süssmuth fordert CDU-Frauen zur Kandidatur für Parteivorsitz auf

Anzeige

Berlin. Die frühere Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth (CDU) hat die Frauen in der CDU dazu aufgefordert, eine Kandidatin in das Rennen um den Parteivorsitz zu schicken. „Wenn keine Frau antritt, wäre das kein gutes Zeichen. Wir kämpfen für die Parität. Die Frauen sollten den Mut haben, zu kandidieren. Es wäre ein wichtiges Signal“, sagte Süssmuth dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Die CDU will ihre rund 400.000 Mitglieder dazu befragen, wer als Nachfolger oder Nachfolgerin von Armin Laschet künftig die Partei führen soll. Ab diesem Samstag können sich die Kandidatinnen und Kandidaten melden. Bislang werden nur Männer aus Nordrhein-Westfalen für das Amt gehandelt. Es wird damit gerechnet, dass der frühere Fraktionschef Friedrich Merz und der Außenpolitiker Norbert Röttgen antreten.

Dass auch Gesundheitsminister Jens Spahn, Fraktionschef Ralph Brinkhaus und Fraktionsvize Carsten Linnemann ihren Hut in den Ring werfen, gilt inzwischen als eher unwahrscheinlich. Gemutmaßt wird, dass es noch einen Überraschungskandidaten oder eine -kandidatin geben könnte.

Für Frauen gilt eine Kandidatur bei einer Mitgliederbefragung als besonders schwierig, da Dreiviertel der CDU-Mitglieder männlich sind. Süssmuth sagte zu einer möglichen Kandidatin: „Es gibt wohl die Befürchtung, dass sie im Wettbewerb nicht gewinnen könnte. Das sollte aber nicht den Ausschlag geben. Wir müssen zeigen, dass wir uns stellen.“

Zu sagen, jetzt passe es nicht, wäre ein Fehler, mahnte Süssmuth. Sie fügte hinzu: „Höfliche Bescheidenheit bringt nicht weiter. Das Rennen ist ja durchaus noch nicht gelaufen.“

Ab dem 15. November sollen die Mitglieder per Brief über die Befragung informiert werden. Danach sollen die Wahlzettel verschickt werden, sodass die Abstimmung rund um den 3. oder 4. Dezember starten kann. Am 17. Dezember soll das Ergebnis verkündet werden. Ein Parteitag am 20. und 21. Januar in Hannover soll den neuen Parteichef oder die neue -chefin dann offiziell wählen. Es gilt als sicher, dass die Delegierten dem Votum der Mitgliederbefragung folgen.

Auf die Frage, welche Frauen den Parteivorsitz übernehmen könnten, sagte Süssmuth: „Ich nenne die Bildungsministerin aus Schleswig-Holstein Karin Prien, Frau Staatsministerin Anette Widmann-Mauz mit ihren Kenntnissen in der Gesundheits- und Migrationspolitik oder Staatsministerin Frau Grütters wie auch die Abgeordnete Frau Hoppermann aus Hamburg. Es sind nur einige Beispiele für mutige und engagierte Frauen.“

