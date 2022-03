Krieg in der Ukraine: Russland stellt Militärgerät in Wohngebieten auf

Anzeige

Lwiw. Die russischen Invasionstruppen stellen ihre Waffen nach ukrainischen Angaben auch in Gebieten mit Zivilisten auf. In Tschernihiw im Norden hätten die Russen Militärgerät zwischen Wohngebäuden und auf Bauernhöfen platziert, teilte der Generalstab am Mittwoch mit. Im Süden hätten sich Russen beim Vorstoß auf Mykolaiw als Zivilisten verkleidet.

Aus der umkämpfen Stadt Sumy sollten am Mittwoch weitere Zivilisten über sogenannte humanitäre Korridore evakuiert werden. Der Korridor solle zwölf Stunden lang geöffnet sein, erklärte der Chef der Regionalregierung, Dmytro Schywyzkyj.

Die 22 Busse, die am Vortag Menschen von Sumy nach Poltawa gebracht hätten, sollten am Nachmittag zurückkehren und weitere Menschen abholen. Vorrang hätten Schwangere, Frauen mit Kindern, Ältere und Behinderte.

Sumy liegt an der russischen Grenze und ist in den vergangenen Tagen heftig beschossen worden. Der humanitäre Korridor aus der Stadt war bislang der einzige, der in dem knapp zweiwöchigen Krieg funktioniert hat.

Durch ihn wurden am Dienstag etwa 5.000 Menschen aus der Stadt gebracht, darunter etwa 1.700 ausländische Studenten. In anderen Städten sind geplante Evakuierungen an russischem Beschuss gescheitert.