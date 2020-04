Richter kippen Stuttgarts Demoverbot - auch in Berlin Hunderte auf der Straße

Anzeige

Anzeige

Karlsruhe/Stuttgart. Nach einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts haben am Samstag rund 50 Menschen in Stuttgart an einer ihnen zunächst untersagten Demonstration teilgenommen. Die Stadt sah sich durch den Richterspruch veranlasst, das von ihr erlassene Verbot des Treffens auf dem zentralen Schlossplatz zurückzunehmen. Unter der Beachtung eines Abstandes von 1,5 Metern zwischen den Teilnehmern und einer Distanz zu Passanten von 2 Metern konnte die Versammlung am Samstagnachmittag stattfinden, teilte die Stadt mit. Ein Privatmann hatte die Demonstration gegen die Einschränkung der Grundrechte in der Corona-Krise mit maximal 50 Teilnehmern angemeldet. Die Demonstration lief friedlich ab.

+++Immer aktuell: Hier geht’s zum Corona-Liveblog+++

Das Gericht hatte dem Eilantrag des Klägers gegen das Verbot der Demonstration in Stuttgart stattgegeben (Az. 1 BvQ 37/20). Der Beschluss verpflichtete die Kommune, über die Anmeldung neu zu entscheiden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

In Stuttgart auf dem auf dem Schlossplatz haben sich Menschen zu einer Demonstration zusammengefunden. © Quelle: imago images/7aktuell

Hunderte bei Demo in Berlin

Nach einem Gespräch mit dem Kläger habe der Versammlung unter Auflagen nichts mehr entgegengestanden, teilte die Stadt mit. Sie betonte jedoch: "Das Versammlungsrecht ist wie der Gesundheitsschutz ein hohes Gut. Bei unseren Entscheidungen haben wir beide Güter entsprechend der geltenden gesetzlichen Vorgaben abzuwägen." Derzeit stehe der Schutz vor Ansteckungen im Vordergrund.

Der Kläger war zuvor mit Eilanträgen bei den Verwaltungsgerichten gescheitert. Das Bundesverfassungsgericht dagegen hielt den Erlass einer einstweiligen Anordnung für geboten. "Eine Verfassungsbeschwerde wäre nach gegenwärtigem Stand offensichtlich begründet", heißt es in dem Beschluss vom Freitag.

ZUM THEMA Gegen Einschränkung von Grundrechten: Hunderte bei unerlaubter Demo in Berlin

Trotz geltender Kontaktbeschränkungen wegen der Corona-Pandemie haben in Berlin-Mitte am Wochenende wieder Hunderte Menschen gegen die von ihnen befürchtete Einschränkung von Grundrechten demonstriert. Von 79 Teilnehmern nahm die Polizei am Samstagnachmittag am Rosa-Luxemburg-Platz die Personalien auf, wie die Polizei mitteilte. Einzelne Teilnehmer wurden demnach weggetragen. Zwei Demonstranten seien vorübergehend in Gewahrsam genommen worden.

Anzeige

Polizisten mit Atemschutzmasken nehmen einen Demonstranten auf dem Rosa-Luxemburg-Platz fest. In Berlin-Mitte haben sich mehrere Hundert Menschen an einer unerlaubten Demonstration beteiligt. © Quelle: Christophe Gateau/dpa

Impfgegener, Verschwörungstheoretiker und Rechtsgerichtete unter den Demonstranten

Es war nicht die erste Demonstration dieser Art an der Volksbühne - schon an den vergangenen Wochenenden hatten sich dort Menschen zum Protest getroffen. Laut Polizei waren die Anwesenden offenbar einem Aufruf im Internet gefolgt - einige trugen Plakate und Grundgesetze. Unter den Anwesenden waren auch Impfgegner, bekannte Verschwörungstheoretiker und rechtsgerichtete Demonstranten. Mit dabei war unter anderem ein als "Volkslehrer" bekannter Videoblogger, der wegen seiner rechtsextremen Videobotschaften aus dem Schuldienst entlassen wurde.

Den Angaben der Polizei zufolge waren mehrere Hundert Menschen nach Mitte gekommen. Rund 260 Polizisten sicherten die Demonstration ab. Auch sogenannte Kommunikationsteams der Polizei waren unterwegs. Wegen der Corona-Pandemie trugen viele Polizisten einen Mundschutz. Über Lautsprecher forderten die Beamten die Demonstranten auf, den Platz zu verlassen und den Mindestabstand einzuhalten. Bei einzelnen von ihnen, die das ignorierten, seien die Personalien aufgenommen worden.

Video RND-Videoschalte: Wir brauchen schnellere Hilfen für Studenten 4:26 min RND-Korrespondent Tobias Peter spricht mit dem FDP-Bildungspolitiker Jens Brandenburg über die Not von Studenten in der Corona-Krise. © RND

RND/dpa