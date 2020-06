Richmond: Statue von Christoph Kolumbus von Sockel geholt

Anzeige

Richmond. Im US-amerikanischen Richmond ist am Dienstagabend (Ortszeit) eine Christoph-Kolumbus-Statue zu Fall gebracht worden. Der Vorfall ereignete sich laut dem US-Sender NBC gegen 21 Uhr im Byrd Park nach einer friedlichen Demonstration gegen Rassismus und Polizeigewalt.

Die Statue sei von ihrem Sockel gerissen, besprüht, in Brand gesteckt und anschließend in einen See geworfen worden, heißt es in dem Bericht weiter. Auch ein Fotograf des Senders sei angegriffen worden.

Die Lokalzeitung “Herald Review" berichtet unter Berufung auf die Nachrichtenagentur AP ebenfalls von dem Vorfall. Demnach habe man am Sockel auch ein Schild mit der Aufschrift “Columbus steht für Völkermord” angebracht.

Zuletzt war die britische Stadt Bristol in die Schlagzeilen geraten, nachdem wütende Demonstranten dort die Statue eines Sklavenhändlers von ihrem Sockel geholt und ins Hafenbecken geschmissen hatten.