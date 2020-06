Richard Grenell als US-Botschafter in Deutschland zurückgetreten - Robin Quinville übernimmt

ARCHIV - 14.02.2020, Bayern, München: Richard Grenell, bisheriger Botschafter der Vereinigten Staaten von Amerika in Deutschland, spricht am ersten Tag der 56. Münchner Sicherheitskonferenz. Nach gut zwei Jahren im Amt ist Richard Grenell als US-Botschafter in Deutschland zurückgetreten. Foto: Sven Hoppe/dpa +++ dpa-Bildfunk +++. © Quelle: Sven Hoppe/dpa