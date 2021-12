AfD-Politiker beleidigt Ricarda Lang wegen ihres Aussehens - die Empörung ist groß

Anzeige

Anzeige

Berlin. Der Berliner AfD-Politiker Georg Pazderski hat auf die Twitter die Grünen-Politikerin Ricarda Lang beleidigt. Pazderski teilte ein Screenshot ihres Posts, sowie ein Foto der Politikerin und äußerte sich abfällig über das Aussehen der 27-Jährigen.

Lang steht immer wieder im Fokus von sexistischen Beleidigungen und Drohungen im Internet. Die stellvertretende Bundesvorsitzende und Frauenpolitische Sprecherin der Grünen hatte am Montag ihre Kandidatur für den Parteivorsitz angekündigt.

Anzeige

Auf Twitter solidarisierten sich viele Nutzerinnen und Nutzer mit der Grünen-Politikerin. Unter dem Tweet von Pazderski finden sich zahlreiche negative Kommentare. „Ihr Niveau erreicht bald den Erdkern“, schrieb beispielsweise der CDU-Bundestagsabgeordnete Matthias Hauer.

Anzeige

Auch CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak äußerte sich zu Pazderskis Post und schrieb auf Twitter: „Würdelos und beleidigend. Anders kann man diesen widerlichen Tweet nicht bezeichnen. Volle Solidarität mit meiner Kollegin @Ricarda_Lang!“

Anzeige

Die 27-jährige Lang kommt aus Baden-Württemberg. Sie gehört dem linken Parteiflügel der Grünen an und ist frühere Chefin der Nachwuchsorganisation Grüne Jugend. Die Sozialpolitikerin ist im Herbst zum ersten Mal in den Bundestag eingezogen und verhandelte für die Grünen in den Koalitionsgesprächen federführend im Bereich Gleichstellung und Vielfalt.