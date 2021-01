Rheinland-Pfalz sagt geplante Rückkehr zum Präsenzunterricht am 1. Februar ab

Anzeige

Mainz. In Rheinland-Pfalz ist die zum 1. Februar geplante Rückkehr der Gründschüler in ihre Schulen vorerst abgesagt worden. Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) begründete den Schritt am Donnerstag bei einer Regierungserklärung im Mainzer Landtag mit der Ausbreitung der neuen Coronavirus-Variante: „Wir nehmen uns die notwendige Zeit, um die Lage in Ruhe zu bewerten.“ Für die Kindergärten im Land soll sich zunächst nichts ändern. Sie bleiben für die Betreuung geöffnet, wenn Eltern keine Alternative finden. Ein neues Datum für den stufenweisen Start des Präsenzunterrichts nannte Dreyer nicht mehr.

Bei den Perspektiven für die Zeit nach dem vorerst auf den 14. Februar befristeten Lockdown blieb die Ministerpräsidentin im Landtag ebenfalls vage: „Es gibt wenig, was man sicher planen kann in dieser Pandemie.“ Der ursprünglich für die vergangene Woche geplante Rückkehr zum Präsenzunterricht mit geteilten Klassen war vom Land aus Angst vor der britischen Coronavirus-Mutation bereits verschoben worden.

Die CDU-Opposition hatte zuletzt gefordert, mit dem Präsenzunterricht nicht zu beginnen, solange der Inzidenzwert über der kritischen Marke von 50 liegt. Mit knapp 100 Neuinfektionen innerhalb einer Woche je 100.000 Einwohner liegt Rheinland-Pfalz derzeit noch deutlich darüber.