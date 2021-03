Rheinland-Pfalz: 30 Jahre SPD sind für die CDU genug - die Masken-Affäre macht zu schaffen

Anzeige

Mainz. Christian Baldauf will am 14. März nach inzwischen 30 Jahren SPD-Regierung in Rheinland-Pfalz den Wechsel schaffen. Die seit acht Jahren amtierende Regierungschefin Malu Dreyer ist in dem strukturell konservativen Land jedoch beliebt, auch bei CDU-Wählern. Eine Wechselstimmung sehen Politikwissenschaftler nicht.

Die einzige rote Ampel-Regierung in Deutschland könnte den Umfragen zufolge sogar dann weiter regieren, wenn die CDU doch noch leicht vor der SPD läge. In den Umfragen zog die SPD aber zuletzt an der CDU vorbei und hat die Nase wieder knapp vorn. Aus dem Rückenwind für die Union aus Berlin wurde auf den letzten Metern zugleich Gegenwind.

Der Wahlkampf unter den Einschränkungen der Pandemie macht es dem 53 Jahre alten Oppositionsführer Baldauf ohnehin schwer, sich bekannt zu machen. Druck gibt es auch von unerwartet starken Freien Wählern, die letzten Umfragen zufolge erstmals in den Landtag in Mainz einziehen könnten und eher dem bürgerlichen Lager Stimmen abnehmen. Im einzigen TV-Duell - ein unaufgeregter Schlagabtausch mit der Ministerpräsidentin - konnte Baldauf zwar durchaus auch punkten, einen klaren Sieger gab es aber nicht. Und viele Wähler hatten da - gut eine Woche vor der Wahl - ihre Stimme ohnehin längst per Brief abgegeben.

Der hohe Anteil der Briefwähler ist eine Unbekannte beim Ausgang der Landtagswahl. Nach Einschätzung des Politikwissenschaftlers Uwe Jun nutzt die Briefwahl normalerweise der CDU und den Grünen. „Für viele CDU-Wähler haben Wahlen eine Art Pflichtcharakter, und die Grünen haben die größte politikinteressierte Klientel“, sagte Jun. Der SPD falle es häufig auch eher schwer, ihrer Wähler bei der Briefwahl zu mobilisieren. Ob das auch in der Pandemie gilt, bleibt abzuwarten.

Landesregierung steht beim Thema Corona gut da

Corona bleibt auch zum Schluss das dominierende Thema im Landtagswahlkampf - zusammen mit Baden-Württemberg ist es der erste in einem Lockdown. Impfen, Inzidenz und Testen: Bei allen drei Faktoren steht die Landesregierung im Vergleich zu anderen Bundesländern sehr gut da. Die wachsende Kritik an der Impf- und Teststrategie von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sowie die Masken-Affäre der beiden Unions-Bundestagsabgeordneten machen es Baldaufs Team noch schwerer. „Rückenwind ist das nicht. Eine solche Affäre auf den letzten Metern im Wahlkampf braucht kein Mensch!“, weiß auch der Anwalt aus der Pfalz.

Zu den Erfolgen der Regierung von SPD, FDP und Grünen gehört, dass Rheinland-Pfalz zusammen mit Schleswig-Holstein die niedrigste Inzidenz in Deutschland hat - also Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner. Das ermöglichte es den beiden Ländern als einzigen in Deutschland, den Handel nach Monaten im Lockdown am Montag wieder zu öffnen. Begleitet von strengen Auflagen und Antigen-Schnelltests. Mehr als 300 der dafür gemeldeten 450 Teststellen waren nach Darstellung des Gesundheitsministeriums in Mainz auch gleich zu Wochenbeginn startklar. Sie glaube nicht, dass ein anderes Bundesland seinen Bürgern bereits eine solche Test-Infrastruktur bieten könne, sagte Dreyer stolz.

Dreyer kritisiert Spahn

Und sparte nicht mit Kritik an Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU). Dieser habe die kostenlosen Schnelltests für alle bereits Mitte Februar versprochen. „Und er hat behauptet, er habe für Deutschland 500 Millionen Tests vertraglich gesichert. Das war ein großes Versprechen und hat sehr hohe Erwartungen geweckt, die er nicht einhalten konnte.“ Rheinland-Pfalz habe nun selbst Tests beschafft, sagte die Ministerpräsidentin.

Deutliche Kritik gibt es auch von Baldauf - allerdings nur in der Masken-Affäre der beiden Unionsabgeordneten Georg Nüßlein (CSU) und Nikolas Löbel (CDU). Von Gesundheitsminister Spahn erhofft er sich in der letzten Woche vor der Wahl dagegen bei Online-Auftritten noch Unterstützung.

Baldauf erinnert sich noch gut an den Wahlkampf vor fünf Jahren, als die CDU auf den letzten Metern den sicher geglaubten Sieg verspielte. CDU-Spitzenkandidatin Klöckner und ihr Wahlkampfteam, zu dem Baldauf gehörte, hatten wenige Wochen vor der Wahl zur Lösung der Flüchtlingsfrage einen Plan A 2 entwickelt, um Merkels Politik „zu ergänzen“ - und sich so von ihr abgesetzt. Dreyer stand somit plötzlich auf der Seite der Kanzlerin.

Mit Argusaugen wird Baldaufs CDU in den letzten Tagen darauf schauen, ob Dreyers Teststrategie funktioniert. Er weiß, dass er auf den letzten Metern keine Fehler machen darf. Dennoch hat er sich nach wenig verständlichen Angriffen auf die Impfstrategie der Landesregierung jetzt noch die Schlaganfall-Versorgung der Universitätsklinik in Mainz vorgenommen. Diese weist die Behauptungen aber zurück.

Drei Tage vor der Wahl treffen alle Spitzenkandidaten an diesem Donnerstag noch einmal im SWR Fernsehen aufeinander: Außer Dreyer und Baldauf auch Michael Frisch (AfD), Daniela Schmitt (FDP) und Anne Spiegel (Bündnis 90/Grüne). Die im Bundestag vertretene Linke ist mit ihrer Spitzenkandidatin Melanie Wery-Sims dabei. Für die Freien Wähler, die Umfragen zufolge erstmals die Fünf-Prozent-Hürde überspringen könnten, nimmt Joachim Streit teil.