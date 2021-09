Neues Rezo-Video: Youtuber kritisiert Korruption bei CDU-Politikern – „finale“ Zerstörung

Anzeige

Berlin. Der Youtuber Rezo hat am Samstagabend erneut ein „Zerstörungsvideo“ veröffentlicht, das sich mit dem Thema Korruption von Politikerinnen und Politikern beschäftigt. Im Fokus des mehr als vierzigminütigen Videos stehen erneut CDU-Abgeordnete und ihre Parteispenden und Maskendeals. Rezo kritisiert in dem Video mangelnde Transparenz bei Spenden und Lobbyismus in der Politik. Auch die Cum-Ex-Affäre um Olaf Scholz greift der Youtuber im Video auf.

Rezo-Video über Korruption in der CDU/CSU und Olaf Scholz

Wie auch schon bei den vergangenen Videos gibt es eine umfangreiche Quellen-Liste, mit denen der Youtuber die Vorwürfe gegen die Politikerinnen und Politiker belegt.

Es ist der dritte und letzte Teil einer Reihe von Videos, die der Youtuber vor der Bundestagswahl veröffentlicht und jeweils mit „Zerstörung“ überschreibt. „Zerstörung Teil 1: Inkompetenz“ hatte Rezo vor vier Wochen veröffentlicht, aktuell zählt es 5,5 Millionen Klicks. Zwei Wochen darauf erschien „Zerstörung Teil 2: Klima-Katastrophe“, zurzeit wurde es 3,8 Millionen Mal geklickt.

Rezo war lange Zeit nur innerhalb der Youtube-Community für seine Videos bekannt. 2019 erregte er jedoch erstmals bundesweit Aufmerksamkeit, weil er kurz vor der Europawahl in einem Video die CDU heftig attackierte. Das Video trug damals den Titel „Zerstörung der CDU“.