Rezession wegen Corona - wie geht das eigentlich?

Anzeige

Anzeige

Berlin. Die Zahl der Warnungen, Mahnungen und düsteren Prognosen wächst täglich: Immer mehr Ökonomen glauben, dass der Corona-Ausbruch derzeit das größte Risiko für die Weltwirtschaft darstellt. Ein Wort fällt dabei immer häufiger: Rezession.

Doch was ist eine Rezession eigentlich? Und welche Folgen hat sie für die Menschen? Der Versuch, einer Erklärung.

Unter einer Rezession verstehen Ökonomen, dass die Wirtschaft in zwei aufeinander folgenden Quartalen nicht wächst, sondern schrumpft. Der Industrieverband BDI sieht die Gefahr dafür in Folge der Corona-Krise in Deutschland erheblich gestiegen. „Das wirtschaftliche Wachstum droht, fast zum Erliegen zu kommen“, heißt es im neuen Quartalsbericht des Lobbyverbandes.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Komme es nicht zu einer wirtschaftlichen Normalisierung in den von der Coronavirus-Epidemie betroffenen Ländern im zweiten Quartal, erwartet der BDI für Deutschland für das Gesamtjahr einen Rückgang der Wirtschaftsleistung.

Zieht sich so eine Rezession länger hin, kann das für jeden Einzelnen Bürger unangenehme Folgen haben. Unternehmen brechen Aufträge weg, können gezwungen sein, Personal freizusetzen – meist sind es zunächst Leiharbeiter und befristet Beschäftigte.

Nicht nur die Arbeitsplatz-Sicherheit wird geringer – den Gewerkschaften fällt es zudem schwerer, ihre Lohnforderungen durchzusetzen. In der Regel hält der Einzelne sein Geld zusammen, was dazu führt, dass auch die Binnennachfrage schwächelt, weniger Waren und Dienstleistungen gekauft werden.

Neun Rezessionen in der Geschichte der Bundesrepublik

Anzeige

Neun Rezessionen hat es in der Geschichte der Bundesrepublik gegeben. Mal sind es äußere Einflüsse, die zu länger anhaltendem Minus-Wachstum führen, mal ist das Ganze Folge tiefgreifenden Strukturwandels.

In jedem Fall aber gerät die Politik unter Zugzwang – so wie nach der Lehman-Pleite und der folgenden Finanzkrise, als die deutsche Wirtschaft um bis zu 6,9 Prozent schrumpfte. SPD-Mann Olaf Scholz, heute Vizekanzler, damals Bundesarbeitsminister, erfand die „Rentengarantie“ – ein Gesetz, das für den Fall der Fälle ein rechnerisch notwendiges Absinken der Bezüge von gut 20 Millionen Rentnerinnen und Rentnern verhindern sollte.

Anzeige

Die Krise von 2008/2009 ist immer noch ein Referenzpunkt der wirtschafts- und sozialpolitischen Debatte. Mit milliardenschweren Konjunkturmaßnahmen und mit großzügigen Regelungen für Kurzarbeit gelang es damals, einen rasanten Anstieg der Arbeitslosigkeit zu verhindern.

Kurzarbeitergeld bedeutet, dass für zunächst zwölf Monate bis zu 67 Prozent des wegfallenden Lohns ersetzt werden. Kommende Woche soll ein Gesetz im Kabinett grünes Licht erhalten, mit dessen Hilfe Kurzarbeit erheblich ausgeweitet werden kann – insbesondere, wenn sie mit Qualifizierung verbunden wird. Sollte die Krise kommen, will die Bundesregierung gerüstet sein.

Noch aber ist es nicht so weit.