Rettungsschiff “Alan Kurdi” in italienischem Hafen eingelaufen

Frankfurt a.M.. Mit 32 aus dem Mittelmeer geretteten Flüchtlingen an Bord hat die "Alan Kurdi" die Erlaubnis zum Anlegen in Sizilien bekommen. "Wir haben einen sicheren Hafen", twitterte die Hilfsorganisation Sea-Eye am Samstagabend. Die Seenotretter hätten grünes Licht dafür bekommen, die Geretteten in Pozzallo an Land zu bringen. Bereits am Sonntagmorgen lief das Schiff in dem Hafen ein.

❗️BREAKING

Wir haben einen sicheren Hafen!



Gerade erreicht uns die Nachricht, dass unsere #ALANKURDI die 32 Geretteten in #Pozzallo in Sicherheit bringen wird.



Das unwürdige Ausharren wäre vermeidbar, wenn Europa sich endlich auf einen vorhersehbaren Mechanismus einigen würde. pic.twitter.com/fkl1EN3J5y — sea-eye (@seaeyeorg) December 28, 2019

Das Team der "Alan Kurdi" hatte die Flüchtlinge am Donnerstagabend an Bord genommen. Unter den Geretteten sind den Angaben nach zehn Kinder, das jüngste drei Monate alt. Die Flüchtlinge hätten angegeben, libysche Staatsbürger zu sein.

RND/epd