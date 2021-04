Rettung des Atomabkommens: Iran hoffnungsvoll vor Neustart der Gespräche

Anzeige

Wien. Der Iran blickt hoffnungsvoll auf den Neustart der Gespräche zur Rettung des Atomabkommens. Teheran sei sicher, dass der Beginn der Verhandlungen in Wien „der richtige Weg in die richtige Richtung“ sei, Sprecher Ali Rabiei am Dienstag.

Eine pragmatische und besonnene Politik der neuen amerikanischen Regierung im Atomstreit wäre ein positives Signal für Frieden und Stabilität im Nahen Osten und auch weltweit, so der Sprecher im Staatsfernsehen. Zugleich werde man sehr sachlich den Verlauf der Verhandlungen in den nächsten Wochen analysieren.

Atomstreit mit Iran: Energiebehörde IAEO setzt Kontrollen im Iran vorerst eingeschränkt fort IAEO-Chef Rafael Grossi sprach von akzeptablem Ergebnis nach Treffen in Teheran.

Am Dienstagvormittag liefen nach Angaben aus der russischen Delegation noch Vorgespräche. Das Treffen der Streitschlichtungskommission mit Spitzendiplomaten der verbliebenen fünf Partner der Vereinbarung - darunter auch Deutschland - war für den Nachmittag geplant. Die neue Runde ist der erste ernsthafte Dialog seit der Amtsübernahme von US-Präsident Joe Biden, der im Gegensatz zu seinem Vorgänger Donald Trump das Abkommen wiederbeleben will.

Wirtschaftliche Zusammenarbeit kam nie zustande

Ziel aller diplomatischen Bemühungen ist die Rückkehr der USA zu der Vereinbarung, die Aufhebung der US-Sanktionen gegen den Iran und eine überprüfbare Einhaltung aller nukleartechnischen Auflagen durch den Iran. Zwar sitzen die 2018 unter Trump aus der Vereinbarung ausgestiegenen USA nicht direkt mit am Tisch, allerdings werden sie nach bisherigen Plänen unmittelbar über den Verlauf der Gespräche informiert.

Das Abkommen von 2015 gilt als ein wichtiger Baustein zur Rüstungskontrolle. Es soll die Islamische Republik am Bau einer Nuklearwaffe hindern. Die in Aussicht gestellte wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Iran kam aufgrund des Kurswechsels unter Trump aber nie zustande.

Teheran verstieß als Reaktion auf US-Sanktionen gegen immer mehr Auflagen und hat seine Uranvorräte, die zum Bau einer Bombe nötig sind, erheblich aufgestockt.