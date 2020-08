Republikaner werben auf Parteitag der Demokraten für Biden

Anzeige

Anzeige

Auf dem Parteitag der US-Demokraten wollen mehrere Republikaner für den designierten Präsidentschaftskandidaten Joe Biden werben. Der Ex-Gouverneur von Ohio, John Kasich, solle ebenso eine Rede halten wie die frühere New Yorker Abgeordnete Susan Molinari und die ehemalige Gouverneurin von New Jersey, Christine Whitman, wurde am Montag bekannt. Kasich erlangte 2016 internationale Bekanntheit, weil er im republikanischen Rennen um die Präsidentschaftskandidatur gegen den heutigen Amtsinhaber Donald Trump mit am längsten durchhielt. Er ist ein Trump-Kritiker.

Der Parteitag der Demokraten beginnt am Montagabend (Ortszeit USA), dauert mehrere Tage und soll Joe Biden und die von ihm ausgewählte Senatorin Kamala Harris offiziell zum Präsidentschaftskandidaten und zur Vize-Präsidentschaftskandidatin der Demokraten küren. Als wichtige Redner am Auftaktabend gelten die frühere First Lady Michelle Obama und der linke Senator Bernie Sanders.