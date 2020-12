Republikaner stellen sich gegen Trump: Die Truppe verweigert den Befehl

Anzeige

Anzeige

Washington. Die Demütigung des Präsidenten vollzog sich in Zeitlupe. Einzeln mussten am Montagabend im amerikanischen Repräsentantenhaus die 435 Abgeordneten oder ihre Vertreter votieren. So wuchs Minute um Minute sichtbar die Unterstützung für die Zurückweisung von Trumps Veto gegen den Verteidigungsetat. Am Ende stellten sich 109 Republikaner gegen ihren Parteifreund im Weißen Haus. Mit einer satten Zweidrittelmehrheit von 322 zu 87 wurde das Gesetz unverändert bestätigt.

Nun muss im Laufe der Woche der Senat über Trumps Einspruch abstimmen. Wird der 740-Milliarden-Militäretat dort ebenfalls – wie erwartet – mit Zweidrittelmehrheit bestätigt, hat sich der Kongress nicht nur erstmals in der Amtszeit des Präsidenten geschlossen gegen dessen erklärten politischen Willen gestellt. Auch ein Herzensanliegen Trumps ist damit vom Tisch: der Abzug von rund 12.000 US-Soldaten aus Deutschland.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Die hier stationierten rund 34.500 Frauen und Männer seien zur Abschreckung gegen russische Expansionsbestrebungen und zur Unterstützung amerikanischer Einsätze im Nahen Osten, in Afrika und in Afghanistan erforderlich, heißt es unmissverständlich in dem 4500 Seiten dicken Paragraphenwerk, das neben den reinen Haushaltszahlen auch die Grundlinien der amerikanischen Verteidigungspolitik ausbreitet.

Anzeige

Zwar kann Trump als Oberbefehlshaber theoretisch trotzdem die Truppenstärke verändern. Doch dazu müsste er erst einmal einen Bericht ans Parlament schicken, in dem er darlegt, inwieweit der Abzug im nationalen Interesse liegt. Erst nach einer Frist von 120 Tagen dürfte der Plan umgesetzt werden. Trump ist jedoch nur noch 22 Tage im Amt.

Trump hatte die Truppenreduzierung offen als „Bestrafung“ Deutschlands für dessen angeblich ausstehende Zahlungen an die Nato bezeichnet. Tatsächlich erfüllt Berlin seine finanziellen Verpflichtungen im Bündnis, bleibt jedoch bei der Aufstockung des nationalen Wehretats hinter dem vereinbarten Zwei-Prozent-Ziel zurück. Deshalb wollte der Präsident rund 5600 Soldaten nach Italien, Belgien und Polen verlegen. Etwa 6400 sollten in die USA zurückgeholt werden.

Anzeige

Video Trump hat Corona-Hilfspaket unterzeichnet 1:02 min Die drohende Schließung von Behörden und der Ausfall von Arbeitslosenhilfen konnten so verhindert werden. © Reuters

Höhere Corona-Hilfen spalten die Republikaner

Mit der erwarteten Zurückweisung des Vetos auch im Senat ist nicht nur dieses Vorhaben des scheidenden Präsidenten vom Tisch. Auch die Reduzierung der US-Truppen in Afghanistan von derzeit 4500 auf 2000 Soldaten wird es vorerst nicht geben. Zudem bleibt es bei der geplanten Umbenennung mehrerer Militärbasen, die die Namen von rassistischen Konföderiertengeneralen tragen. Trump wollte die Namenswechsel blockieren. Zumindest auf Eis liegt auch Trumps Vorhaben einer stärkeren Reglementierung von Onlineplattformen, denen er politische Feindseligkeit unterstellt.

Die Niederschlagung des Vetos durch den republikanisch dominierten Senat wäre der bislang deutlichste Beleg für den dramatischen Machtverlust von Trump in den vergangenen Wochen. Mit seinem Vorstoß für eine Aufstockung der Corona-Hilfen von 600 Dollar auf 2000 Dollar pro Kopf hat er zudem die Republikaner in einen schweren Konflikt gestürzt. Nach der Freigabe des Corona-Hilfspakets muss über diese Initiative im Kongress nun noch einmal separat abgestimmt werden.

Anzeige

Das mehrheitlich demokratische Repräsentantenhaus unterstützte am Montag den Vorstoß. Die Republikaner sind tief gespalten: 44 stimmten mit dem Präsidenten, 130 gegen ihn. Ein ähnlich zerrissenes Bild will Mehrheitsführer Mitch McConnell im Senat am liebsten vermeiden. Doch sein Versuch, die heikle Abstimmung zu verschieben, stößt auf den Widerstand der Demokraten. Wie diese Abstimmung ausgeht, gilt als offen.

Derweil wütet Trump bei Twitter über die „schwache und ermattete republikanische Führung“, die den Verteidigungsetat durchgewunken habe. Den Plan, „unsere großartigen Soldaten“ aus Ländern abzuziehen, „die NICHTS für uns tun“, könne man nun wohl vergessen. „Ein schändlicher Akt der Feigheit“, polterte Trump am Dienstagmorgen. Dann fuhr er bei leicht bewölktem Himmel und angenehmen 23 Grad auf seinen Golfplatz in Palm Beach.