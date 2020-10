Republikaner Mitt Romney hat bereits gewählt - aber nicht Trump

Anzeige

Der republikanische US-Senator Mitt Romney hat nach eigenen Angaben vorzeitig seine Stimme für die Präsidentschaftswahl am 3. November abgegeben - aber nicht für Amtsinhaber Donald Trump. Dies sagte der Senator von Utah am Mittwoch dem Nachrichtensender CNN. Wem er stattdessen seine Stimme gab, wollte er nicht sagen. Romney gilt schon seit langem als erklärter Trump-Kritiker. Sein Wahlverhalten ist eine neue Episode in einer bitteren Fehde zweier Männer, die zwei unterschiedliche Flügel in der republikanischen Partei repräsentieren.

Romney war 2012 selbst republikanischer Kandidat fürs Rennen ums Weiße Haus, unterlag jedoch dem damaligen Amtsinhaber Barack Obama. Den New Yorker Immobilienmogul Trump bezeichnete Romney öffentlich als untauglich für das Präsidentenamt, Trump schlug verbal zurück.

Spekulationen um Außenminister-Posten für Romney

Bei der Wahl 2016 schrieb Romney nach eigenen Angaben den Namen seiner Frau Ann auf den Stimmzettel und nicht jenen von Trump, der letztlich ins Weiße Haus einzog. Damals schien es zeitweise, als ob Trump Romney trotz all der Querelen für das Amt des Außenministers in Betracht zog. So machte ein inzwischen berüchtigtes Foto die Runde, das die beiden beim Abendessen in New York zeigte. Trump erklärte jedoch später, er habe Romney nur demütigen wollen. Der ranghohe Kabinettsposten ging schließlich an ExxonMobil-Chef Rex Tillerson.

Im Senat war Romney Anfang dieses Jahres der einzige Republikaner, der für eine Amtsenthebung Trumps stimmte.