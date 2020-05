Rentenversicherung gibt 115 Millionen Euro für Reha-Einrichtungen

Anzeige

Berlin. Die Deutsche Rentenversicherung hat im Rahmen eines Schutzschirms für Reha-Einrichtungen knapp 115 Millionen Euro an Unterstützungsgeldern gezahlt, wie ein Sprecher der Deutschen Rentenversicherung dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) sagte. Für viele Reha-Einrichtungen sei die Lage “existenzgefährdend” gewesen. “Dort, wo in normalen Zeiten Versicherte der Deutschen Rentenversicherung wieder fit für das Berufsleben gemacht werden, blieben in den letzten Wochen oft Betten leer.”

Es gehe darum, das Reha-System gut durch die Corona-Krise zu bringen. Das Ziel sei, dass den Versicherten der Rentenversicherung auch in Zukunft Reha-Einrichtungen auf hohem Qualitätsniveau zur Verfügung stünden.

Die Hilfe der Rentenversicherung erfolge auf der Grundlage des sogenannten Sozialschutz-Pakets. Die knapp 115 Millionen Euro seien bereits im April angewiesen worden.