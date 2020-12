Die Wahrheit ist: Wir werden für unsere Rente länger arbeiten müssen

Anzeige

Anzeige

Berlin. Die große Koalition ist in diese Legislaturperiode in Sachen Rente mit einem Plan gestartet, der zwar taktisch klug war, aber inhaltlich sehr zu wünschen übrig ließ. Union und SPD haben damals eine Rentenkommission eingesetzt und sie so lange schwammige Vorschläge erarbeiten lassen, bis es zu spät war, grundlegende Reformen anzupacken. Das hat den Parteien erspart, ihren Wählern schmerzhafte Schritte zuzumuten.

Eine banale, aber richtige Erkenntnis

Wenn man diese Vorgeschichte sieht, ist es ein Fortschritt, was der Bundesfachausschuss Soziale Sicherung und Arbeitswelt der CDU in einem Beschluss zur Rentenpolitik formuliert hat. Da ist die banale, aber richtige Erkenntnis: Wenn die Menschen – erfreulicher Weise – immer älter werden, müssen sie perspektivisch auch länger arbeiten. Es ist gut, dass die CDU-Rentenpolitiker sich ehrlich zu diesem Zusammenhang bekennen, auch wenn sie nicht konkret genug werden, was das eigentlich bedeutet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Die in Aussicht gestellte Abschaffung des einheitlichen Rentenalters kann in einer immer stärker individualisierten Gesellschaft zwar ein sinnvoller Schritt sein. Doch die Wähler werden es genauer wissen wollen: Wer kann wann und aus welchen Gründen früher als andere aufhören zu arbeiten? Wer arbeitet länger – und was bedeutet das für die ausgezahlte Rente?

Anzeige

Vernünftig wäre es, wie von den CDU-Politikern vorgeschlagen, eine Körperschaft öffentlichen Rechts einzurichten, die einen Rentenfonds für Kapitalanlage aufbaut und betreut. Dieser Rentenfonds sollte jedoch besser nicht, wie in dem Konzept anvisiert, einen Teil der gesetzlichen Rente ersetzen. Die umlagefinanzierte Rente hat sich gerade in Krisenzeiten als besonders sicher erwiesen. Ein staatlicher Rentenfonds könnte aber ein gutes Angebot für alle sein, die nicht auf die derzeitigen Riester-Produkte vertrauen. Mehr private Vorsorge wird auf jeden Fall notwendig sein.