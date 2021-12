Rekrutiert Mali russische Söldner? Vorwürfe gegen Militärregierung des Krisenstaats

Ein Soldat der Bundeswehr steht am Flughafen nahe des Stützpunktes in Gao im Norden Malis. (Archivbild) Deutschland, Frankreich, Großbritannien und weitere Länder haben den Machthabern in Mali vorgeworfen, Söldner der russischen Firma Wagner ins Land zu holen. © Quelle: Michael Kappeler/dpa