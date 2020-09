Regionalwahlen in Russland: Putins Partei verteidigt Gouverneurs-Posten

Anzeige

Moskau. Bei den Regionalwahlen in Russland haben alle von der Kremlpartei unterstützen Gouverneure die Abstimmung gewonnen. In allen 18 Regionen hätten die von der Partei Geeintes Russland geförderten Kandidaten die meisten Stimmen geholt, berichtete der Radiosender Echo Moskwy in Moskau am Montag. In den meisten Fällen hatten sich Kandidaten zur Wiederwahl gestellt, die der Regierungspartei angehören. Es werde keine Stichwahl geben.

Für den Kreml ist die Wahl neuer Gouverneure besonders wichtig gewesen, weil Moskau über die Leiter der Regionen direkt Einfluss auf die Politik in den einzelnen Landesteilen nimmt.

Putins Partei in sibirischen Großstädten nicht mehr stärkste Kraft

Millionen Menschen waren drei Tage lang zur Abstimmung in allen Regionen Russlands aufgerufen. Es ging dabei um Gouverneure, Stadträte, Bürgermeister und um einzelne Abgeordnete der Staatsduma in Moskau, deren Posten aus verschiedenen Gründen nachbesetzt werden mussten. Geeintes Russland, die Partei von Präsident Wladimir Putin, hat nach den Ergebnissen lokaler Wahlkommissionen überwiegend ihre Mehrheit verteidigen können.

Nicht mehr stärkste Kraft ist Geeintes Russland allerdings in den Parlamenten der sibirischen Großstädte Nowosibirsk und Tomsk. In Tomsk erzielte die in Russland dominierende Partei nach Auszählung aller Stimmzettel 24,47 Prozent. Das entsprach 11 der 37 Sitze. In Nowosibirsk habe die Partei 44 Prozent der Sitze geholt, meldete die Agentur Interfax. Die Wahl war landesweit von Fälschungsvorwürfen überschattet. Unabhängige Wahlbeobachter sprachen von mehr als 1000 Berichten über mögliche Verstöße bei der Stimmabgabe.

EU erkennt Teil der Wahlergebnisse in Russland nicht an

Die EU wird einen Teil der russischen Regionalwahlergebnisse nicht anerkennen. Die Europäische Union habe die völkerrechtswidrige Annexion der Krim und von Sewastopol durch die Russische Föderation nicht anerkannt und erkenne daher auch die Wahlen auf der Halbinsel Krim nicht an, teilte ein Sprecher des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell am Montag mit. Wer in der von Russland organisierten Abstimmung auf der Halbinsel Krim gewählt werde, sei für die EU kein Vertreter der Krim und von Sewastopol. Die Gebiete seien Teil der Ukraine.