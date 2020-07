Regionale Corona-Ausbrüche: Bund will zielgenaueres Vorgehen mit Maßnahmen und Testkapazitäten

Merkel: Wiederaufbaufonds für EU muss etwas Wuchtiges sein

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich am Montag mit dem italienischen Ministerpräsidenten Giuseppe Conte getroffen. Sie fordert eine europäische Zusammenarbeit, um die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise zu überwinden. Die anstehenden Beratungen in Brüssel will sie in Freundschaft und Verbundenheit führen.