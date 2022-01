Region Hannover verschärft Regeln: FFP2-Maskenpflicht bald im Auto und in Mehrfamilienhäusern

Anzeige

Hannover. In der Region Hannover gilt künftig eine schärfere Maskenpflicht. Von Freitag an müssen in einem Auto mit Ausnahme des Fahrers alle Personen eine FFP2-Maske tragen, wenn zwei Haushalte oder mehr gemeinsam unterwegs sind. Die Regeln, die die Region am Mittwoch in einer entsprechenden Allgemeinverfügung veröffentlichte, gelten vorerst bis zum 10. Februar.

Auch in Kantinen und Mensen muss ab Freitag eine FFP2-Maske getragen werden, außer beim Essen oder Trinken. Kassiererinnen und Kassierer in Supermärkten sind ebenfalls von den Verschärfungen betroffen: Auch sie müssen bald verpflichtend eine FFP2-Maske tragen.

Dasselbe gilt in Hausfluren und Treppenhäusern von Mehrfamilienhäusern, die aus mehr als vier Wohnparteien bestehen. Die FFP2-Maskenpflicht gilt dort in allen Bereichen, die für jeden Bewohner zugänglich sind - etwa Gemeinschaftswaschküchen und Fahrradschuppen. Begründet werden die Maßnahmen mit der Ausbreitung der Omikron-Variante.

Durch diesen Einfluss überschritt die Zahl der an einem Tag erfassten neuen Fälle am Mittwoch laut Robert-Koch-Institut (RKI) erstmals die Schwelle von 80.000. Die Gesundheitsämter meldeten 80.430 Fälle. Die Sieben-Tage-Inzidenz gab das RKI am Mittwoch mit 407,5 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche an.