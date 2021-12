Unionsfraktionschef Brinkhaus will konstruktive Opposition

Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus hat der neuen Ampel-Regierung eine konstruktive Opposition in Aussicht gestellt. „Wir werden die Dinge kritisieren, die falsch sind, aber die Dinge, die richtig sind, da werden wir auch mitmachen“, sagte der CDU-Politiker am Dienstagabend in den ARD-„Tagesthemen“. Das gelte auch für die künftige Zusammenarbeit des Bundesrates mit dem Bundestag: „Wir machen da keine Blockadepolitik, sondern wir wollen das Land voranbringen.“