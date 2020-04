Regierungspartei gewinnt Parlamentswahl in Südkorea deutlich

Anzeige

Seoul. Die Regierungspartei in Südkorea hat die Parlamentswahl überwältigend gewonnen. Die Demokratische Partei gewann zusammen mit einer weiteren von ihr gegründeten Partei 180 der 300 Sitze, teilten Wahlbeamte nach Auszählung beinahe aller Stimmen am Donnerstag mit.

Die Wahlbeteiligung war trotz der Coronavirus-Pandemie die höchste in beinahe drei Jahrzehnten. Die konservativen Vertreter erlitten insbesondere in der dicht besiedelten Region um die Hauptstadt Seoul eine schwere Niederlage.

Die Mehrheit der Wähler unterstützt die Regierung von Präsident Moon Jae In, ihre Innen- und Außenpolitik fortzuführen. Dazu zählt die Wiederbelebung der diplomatischen Beziehungen zu Nordkorea.

Innenpolitisch steht durch das Coronavirus eine historische Krise des Gesundheitssystems an, durch die auch Geschäfte geschlossen und Lebensgrundlagen bedroht sind.

Sehr hohe Wahlbeteiligung

"Wir fühlen eine große Verantwortung, die die Freude über den Wahlsieg dämpft", sagte der Chef der Demokratischen Partei Lee Hae Chan. "Wir werden präventive und aggressive Anstrengungen ergreifen, um die Krise durch das neue Coronavirus und die Bedrohung für Lebensgrundlagen und die nationale Wirtschaft zu bewältigen."

Hwang Kyo Ahn, Vorsitzender der konservativen Vereinte Zukunftspartei, der gegen einen Kandidaten der Demokratischen Partei in einem Schlüsselbezirk Seouls verlor, entschuldigte sich bei seinen Anhängern dafür, dass er "es nicht geschafft habe, das Land in einer wichtigen Zeit daran zu hindern, in die falsche Richtung zu gehen".

Mehr als 17 Millionen Südkoreaner hatten am Mittwoch ihre Stimme abgegeben. In Kombination mit 11,6 Millionen Wählern, die bereits früher oder per Briefwahl wählten, lag die Wahlbeteiligung bei 66,2 Prozent. Die ist der höchste Wert seit 1992, als 71,9 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgaben, wie die Wahlkommission mitteilte.

