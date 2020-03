Regierungserklärung im Livestream: Ab 13 Uhr spricht Spahn zum Coronavirus - mit anschließender Debatte im Bundestag

Anzeige

Berlin. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) informiert an diesem Mittwoch den Bundestag über das Krisenmanagement beim Coronavirus. Dazu will er um 13 Uhr eine Regierungserklärung abgeben.

Am Nachmittag ist zudem nach Ministeriumsangaben ein Treffen mit den Gesundheitsministern der Länder vorgesehen. Am Mittwochvormittag will Spahn auch erneut mit Spitzenvertretern von Ärzten, Kliniken, Apotheken und Krankenkassen über die Lage beraten.

Sehen Sie hier ab 13 Uhr den Livestream zur Regierungserklärung Spahns und der anschließenden Debatte im Bundestag:

RND/dpa/das