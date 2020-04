Regierung will Beschlüsse zur Linderung von Corona-Engpässen fassen

Anzeige

Berlin. Vizekanzler Olaf Scholz hat rasche Beschlüsse der Regierung zur Linderung von Engpässen bei Schutzausrüstung angekündigt. "Wir haben im Augenblick den Eindruck, dass wir das hinbekommen, uns große Mengen zu beschaffen in aller Welt", sagte der SPD-Politiker am Sonntagabend in der ARD-Sendung "Anne Will". Aber gleichzeitig müsse jetzt dafür gesorgt werden, "dass bestimmte Dinge auch in Deutschland hergestellt werden können".

Da Deutschland einen Vorteil als Maschinenbau-Standort habe, könne versucht werden, Produktionskapazitäten aufzubauen. Scholz sagte weiter: "Wir werden morgen in der Regierung dazu Beschlüsse fassen." Viele weitere würden folgen.

Auf die Frage, was am Montag beschlossen werden soll, sagte Scholz, es würden zum Beispiel Beschlüsse gefasst über die Ermöglichung von Fließproduktion in Deutschland - ein geordneter, getakteter Produktionsprozess. "Die Zusagen, die wir jetzt machen müssen, sind einfach und klar und teuer, aber richtig." Unternehmen bräuchten etwa Zusagen zur längerfristigen Abnahme von Produkten. Am Montag tagt wieder das Corona-Krisenkabinett.

RND/dpa