Regierung verschiebt Corona-Gipfel mit Gesundheitsämtern

Die zweite Chance – wer wird SPD-Kanzlerkandidat?

In der Corona-Pandemie haben Inhalte lange die Personalfragen in der Politik verdrängt. Jetzt aber müssen die Parteien langsam entscheiden: Wer wird Kanzlerkandidat? In der SPD spricht vieles für den Mann, der die Urwahl zum Parteichef verloren hat: Olaf Scholz.