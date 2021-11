Redezeit im neuen Bundestag: AfD-Fraktion wittert „Plan zur Benachteiligung“

Anzeige

Berlin. Die AfD-Fraktion treibt die Sorge um, sie könne bei der Verteilung der Redezeit im Bundestag künftig im Vergleich zu den anderen Fraktionen zu kurz kommen. Sollten die normalen Plenardebatten wie geplant 31 Minuten oder 67 Minuten lang sein, wäre dies nur für die AfD ungünstig, sagte der erste parlamentarische Geschäftsführer Bernd Baumann der Deutschen Presse-Agentur. „Das ist ein Plan zur Benachteiligung der AfD, anders lässt sich das nicht erklären“, kritisierte er. Hätte man die Debattenlänge auch nur minimal länger gewählt, hätte seine Fraktion jeweils eine Minute mehr Zeit am Rednerpult gehabt, sagte Baumann. So wären es jetzt nur drei beziehungsweise sieben Minuten.

Fraktionsgröße bestimmt Redezeit

In der zurückliegenden Legislaturperiode war die Standard-Debatte 30 Minuten lang, der AfD standen dabei vier Minuten Redezeit zu. Für lange Debatten wurde im alten Bundestag eine Redezeit von insgesamt 60 Minuten angesetzt, davon sieben Minuten für die AfD – hier wäre ihre Redezeit also künftig unverändert, allerdings bei einer etwas längeren Gesamtdauer der Plenardebatte. Es sei sehr schwierig, die eigene Position zu komplexen Sachverhalten, wie aktuell etwa die Schleusung von Migranten über Belarus in die Europäische Union, in drei Minuten zu erklären, sagte Baumann.

Wer wie lange in den Plenarsitzungen reden darf, richtet sich nach der Größe der jeweiligen Fraktion. Die Verteilung der Redezeit auf die einzelnen Fraktionen erfolgt auf Basis einer Vereinbarung zu Beginn der Wahlperiode. 2017 war die AfD-Bundestagsfraktion mit 93 Abgeordneten gestartet. Der neuen AfD-Fraktion gehören 82 Parlamentarier an.