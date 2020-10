Nach Weidel-Rede: Seehofer nennt Stil der AfD-Politikerin “eiskalt und herzlos”

Anzeige

Berlin. Linke und Grüne haben Bundesinnenminister Horst Seehofer in der Flüchtlingspolitik oft Herzlosigkeit vorgeworfen. Der CSU-Politiker gibt diesen Kelch jetzt weiter an die AfD. In seiner Rede zum Etat seines Hauses für das kommende Jahr sagte der CSU-Politiker am Donnerstag im Bundestag: “Frau Weidel, Sie sollten sich schämen für diese eiskalte und herzlose Sprache, die sie da gestern gefunden haben”.

Die AfD-Fraktionsvorsitzende Alice Weidel hatte am Mittwoch im Bundestag kritisiert, dass die Bundesregierung “in ihrer hypermoralischen Selbstgerechtigkeit blind die Fehler von 2015 wiederholt, sich mit falschen Willkommenssignalen und Sozialleistungen für jedermann zum Magneten für illegale Einwanderungen macht”.

Seehofer: Deutschland kann sich humanitäre Gesten leisten

Seehofer betonte, von Masseneinwanderung könne in Deutschland momentan keine Rede sein. Vielmehr sei die Zahl der Asylbewerber seit 2016 kontinuierlich gesunken. Daher könne sich Deutschland nun auch humanitäre Gesten leisten, wie zuletzt die Zusage, Menschen aus den Flüchtlingslagern auf den griechischen Inseln aufzunehmen.

Gottfried Curio, der am Donnerstag für die AfD im Bundestag sprach, schlug in dieselbe Kerbe wie Weidel am Tag zuvor. Er sagte, "Deutschland mit seiner bevormundeten Traumtänzer-Haltung" sei maßgeblich verantwortlich für die aktuellen Probleme der Europäischen Union in der Migrationspolitik.