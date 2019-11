Rechtsextremismus-Verdacht: Verfassungsschutz suspendiert Mitarbeiter

Anzeige

Anzeige

Köln/Berlin. Das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) hat einen Mitarbeiter wegen des Verdachts auf Rechtsextremismus suspendiert. Wie der Inlandsnachrichtendienst mitteilte, werden seit Mai "disziplinarische Ermittlungen gegen eine amtsangehörige Person im Zusammenhang mit möglichen 'rechtsradikalen' Aktivitäten oder Kontakten" durchgeführt. Zuerst hatte der "Spiegel" darüber berichtet.

Nach "Tagesschau"-Informationen soll es sich um einen Verfassungsschützer handeln, der seit rund acht Jahren im Amt in Köln-Chorweiler tätig ist. Er soll dabei dienstlich unter anderem auch mit der Bearbeitung von Fällen von Rechtsextremisten befasst gewesen sein. Auslöser für das nun eingeleitete Disziplinarverfahren sollen unter anderem verdächtige Chats gewesen sein.

Mögliche Kontakte zu Rockerclubs

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

In einer Whatsapp-Gruppe soll der Mann rechtsextremistische Äußerungen getätigt haben. In der Chatgruppe sollen auch Bilder von Adolf Hitler verschickt worden sein. Zudem soll der Mann zeitweise in Kreisen eines nordrhein-westfälischen Rockerclubs verkehrt sein, bei dem Bezüge in die rechte Szene geprüft werden.

"Das ist der erste Fall dieser Art, der mir seit meiner Amtszugehörigkeit bekannt geworden ist", sagte Verfassungsschutzchef Thomas Haldenwang dem "Spiegel". "Die Person wurde nach Bekanntwerden dieses Falles umgehend suspendiert." Das Bundesamt gehe "jeglichem Extremismusverdacht unverzüglich und konsequent sowie mit allen rechtlich zur Verfügung stehenden Mitteln nach", versprach Haldenwang.