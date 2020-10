Rechtsextremismus in Sicherheitsbehörden: Seehofers Entwarnung kommt zu früh

Anzeige

Berlin. Horst Seehofer hat am Dienstag etwas Bemerkenswertes getan. Der Bundesinnenminister von der CSU hat einräumen müssen, dass die Untersuchungen zum Rechtsextremismus in den Sicherheitsbehörden auch nach Vorlage des jüngsten Lageberichts nicht abgeschlossen seien. Zugleich hat er aber schon ein Fazit gezogen und betont, es gebe “kein strukturelles Problem”. Man kann das nachvollziehen. Denn ein bedeutender Teil dieser Sicherheitsbehörden untersteht ihm, jedenfalls mittelbar. Falsch war das Fazit trotzdem.

Sicher, es bleibt dabei: Behauptungen wie jene, dass “die” Polizei, “die” Geheimdienste oder “die” Bundeswehr entweder auf dem rechten Auge blind oder selbst rechtsextrem seien, verbieten sich. Sie sind nicht gerechtfertigt und im Zweifel kontraproduktiv. Alle sind gehalten, auf diesem Feld differenziert zu sprechen. Sonst wird der ohnehin entstandene Schaden noch größer. Gleichwohl irrt, wer meint, er könne aus 377 Verdachtsfällen in drei Jahren bereits Schlussfolgerungen ableiten.

Vieles im Dunkeln

Zunächst einmal gibt es eine Fülle von Indizien, die vermuten lassen, dass die Zahl 377 nur die Spitze des Eisbergs markiert. Berichten zufolge haben nicht alle Sicherheitsbehörden in gleicher Weise Informationen geliefert. Auch sind ja erst in diesem Sommer zahlreiche neue Fälle ruchbar geworden, in Hessen oder Nordrhein-Westfalen. Hier wie dort handelte es sich um Chatgruppen, die bloß zufällig publik wurden. Über Netzwerke dahinter wissen wir nahezu nichts.

Wie besorgniserregend die Situation ist, zeigt ein Blick auf die Bundeswehr. Hier weist der Lagebericht bis März zwar 1.064 Verdachtsfälle aus. Doch anders als Seehofer ist seine Kabinettskollegin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) alles andere als beruhigt. Sie hat Teile des Kommandos Spezialkräfte (KSK) still gelegt, weil sie nicht mehr glaubte, dem Problem anders Herr zu werden.

Zu weite Grenzen

Und sie hat, gravierender noch, unlängst den Chef des Militärischen Abschirmdienstes in den einstweiligen Ruhestand geschickt, weil sie an dessen Durchsetzungsfähigkeit zweifelte. Beim MAD galt anscheinend lange Zeit lediglich der als Rechtsextremist, der “Sieg Heil” brüllend durch die Kaserne lief. Manches deutet daraufhin, dass die Grenzen auch bei Polizei und Geheimdiensten bisweilen nicht eng genug gezogen werden.

Es geht darum, Opfer von Diskriminierung oder gar Gewalt durch Beamte zu schützen, ohne diese ihrerseits zu diskriminieren. Und es geht darum, die Integrität der Sicherheitsbehörden zu erhalten. Diese Integrität ist für das Vertrauen der Bürger in den Staat und die Demokratie unverzichtbar. Die Spitzen der Behörden beginnen das langsam ebenso zu begreifen wie die einfachen Beamten, die bisher aus falsch verstandener Kollegialität zu oft geschwiegen haben. Umso mehr gilt es, nicht voreilig Entwarnung zu geben. Der Innenminister hat das leider getan.