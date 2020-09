Rechtsextremismus bei der Bundeswehr: Darum schmeißt Kramp-Karrenbauer MAD-Chef Gramm raus

Anzeige

Berlin. Im Kampf gegen Rechtsextremismus in der Bundeswehr geht Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer einen weiteren drastischen Schritt: Die CDU-Politikerin entlässt den Präsidenten des Militärischen Abschirmdienstes (MAD), Christof Gramm. Der MAD hatte bei der Aufklärung von Verdachtsfällen wiederholt Schwierigkeiten eingeräumt. Zudem waren Informationen aus dem Dienst an Betroffene weitergegeben worden.

Die Mitteilung, mit der da Ministerium über die Entlassung informiert, kommt die Personalie erst zum Schluss. Dem MAD komme im Kampf gegen den Rechtsextremismus “eine herausragende Rolle” zu, heißt es darin zunächst . “Zu seinen Aufgaben gehört es, extremistische Tendenzen frühzeitig zu erkennen und die handelnden Personen sowie mögliche Netzwerkstrukturen vollständig zu identifizieren und aufzudecken.”

Franco A. und die “Mauer des Schweigens”

So richtig gut gelaufen ist das nach Einschätzung Kramp-Karrenbauers offenbar nicht. Eher zufällig wurden bisher rechtsextreme Soldaten entdeckt. Von Franco A., der seine rechtsextreme Gesinnung in Studienarbeiten kund tat und über Anschlagpläne gegen Politiker nachdachte, wurde der MAD überrascht. Vergangenes Jahr gab es eine erste Reform: Der MAD bekam mehr Personal und einen neuen Vize-Leiter, den bisherigen Leiter der Spionageabwehr des Verfassungsschutzes, Burkhard Even. Ein Waffenfund bei einem Soldaten der Elitetruppe Kommando Spezialkräfte (KSK) bekannte MAD-Chef Gramm im Frühjahr, man stoße auf “eine Mauer des Schweigens”.

Die Ministerin sprach nun nicht mehr von Einzelfällen.

Sie setzte eine Kommission ein, die weiter forschte und Konsequenzen beriet: Nach wenigen Wochen folgte der Entschluss, eine der KSK-Brigaden aufzulösen. Der Rest der Truppe bekam eine Schonfrist: Bis Ende Oktober soll sich die Elitetruppe so reformiert haben, dass Rechtsextreme dort keinen Unterschlupf und keine Deckung mehr finden.

Zudem sollen Verfassungsschutz, Bundeskriminalamt und MAD künftig enger zusammenarbeiten, um Strukturen aufzudecken.

Gramm soll dabei keine Rolle mehr spielen: Kramp-Karrenbauer reiste am Donnerstag nach Köln und informierte Gramm und seine Mitarbeiter.

Even gilt als möglicher Gramm-Nachfolger

Der seit 2015 amtierende MAD-Präsident Gramm habe die Veränderungen initiiert und spürbare Verbesserungen bewirkt, teilt das Verteidigungsministerium danach mit. Gleichwohl sei nun eine weitere Modernisierung nötig, “der zusätzliche Anstrengungen und Dynamik erfordert”. Dies solle “auch personell sichtbar gemacht werden”. Gramm werde in den einstweiligen Ruhestand versetzt.

Christof Gramm ist nicht länger Präsident vom Militärischen Abschirmdienst (MAD). © Quelle: imago images/Jens Schicke

Der Jurist Gramm, spezialisiert auf Rechtsphilosophie, Öffentliches Recht und Verfassungsrecht, sei zwar umgänglich und gut gewesen, habe aber zuweilen etwas überfordert gewirkt, hieß es bei Verteidigungsexperten. Gramm hatte vor seinem Wechsel an die Spitze des MAD im Bildungs-, Innen- und Verteidigungsministerium gearbeitet.

Als einer der möglichen Nachfolger Gramms gilt sein Stellvertreter Even.

Der sicherheitspolitische Sprecher der Grünen, Tobias Lindner, kommentierte den Rausschmiss Gramms mit dem Hinweis auf weitergehenden Reformbedarf beim MAD. “Der MAD hat eine Menge offener Baustellen, die sich nicht alleine mit einem Präsidentenwechsel lösen lassen werden”, sagte er dem RND. “Im Kampf gegen Extremismus in der Bundeswehr war die Performance des Dienstes freundlich gesagt durchwachsen.”