Rechtsextreme WhatsApp-Chats: NRW-Innenminister fordert Fehlerkultur bei der Polizei

Berlin, Düsseldorf. Nach der Aufdeckung von rechtsextremistischen Chatgruppen bei der Polizei hat NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) inzwischen nach eigenen Worten von Polizistinnen und Polizisten Hinweise auf weitere Vorfälle erhalten.

“Polizisten schreiben, sie würden jetzt das Fehlverhalten von Kollegen dokumentieren”, sagte Reul der Tageszeitung “Die Welt”. “Da sagt jemand: Ich war selbst lange in einer solchen Chatgruppe und habe tatenlos zugeschaut. Aber jetzt sage ich es.”

Wer wegguckt, ist mitschuldig. Herbert Reul, Innenminister von NRW

Der Innenminister lobte solche Hinweise ausdrücklich. “Wer wegguckt, ist mitschuldig. Das hat nichts mit Verrat zu tun.” Wenn ein Beamter von seiner inneren Überzeugung her nicht mehr auf dem Boden des Grundgesetzes stehe, andere verächtlich mache und diffamiere, wenn er rassistisch sei, dann sei eine rote Linie überschritten, betonte Reul.

“Wir lösen das Problem nur, wenn wir die Polizisten dazu bringen, dass sie selbst einschreiten, wenn sie von solch einem Verhalten bei Kollegen Wind bekommen.” Es brauche endlich eine Fehlerkultur bei der Polizei. “Das gilt übrigens auch für andere Bereiche, zum Beispiel für die Frage der Akzeptanz von Frauen."

Gründe finden statt Strukturreform

Statt einer großen Strukturreform gehe es ihm eher darum, herauszufinden, warum derartige Tendenzen überhaupt entstehen. “Ich denke, dass man das Problem lösen kann, ohne das gesamte System infrage zu stellen”, sagte Reul.

Er gebe Bundesinnenminister Horst Seehofer darin recht, dass es einer Studie bedarf, die das Problem in der Gesellschaft erfasst und sich nicht nur auf das sogenannte Racial Profiling in der Polizeiarbeit konzentriere.

Bereits seit 2018 seien in NRW zahlreiche Reformen durchgesetzt worden, um gegen rechtsextremistische Umtriebe in der Polizei vorzugehen.

Dazu gehörten bei allen Neueinstellungen eine Regelüberprüfung durch den Verfassungsschutz und eine Sensibilisierung in der Ausbildung. Seit dem Frühjahr gebe es in allen 50 Polizeibehörden in Nordrhein-Westfalen Extremismusbeauftragte, hob der NRW-Innenminister hervor.

Gegen 30 Polizistinnen und Polizisten in Nordrhein-Westfalen wird derzeit ermittelt, weil sie in privaten WhatsApp-Chatgruppen rechtsextremistische Propaganda ausgetauscht haben sollen. Alle Beschuldigten sollen Beziehungen zur Polizeiwache Mülheim an der Ruhr haben.