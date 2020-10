Goldene Morgenröte: Führung von rechtsextremer Partei schuldig gesprochen

Anzeige

Athen. Die griechische rechtsextreme Partei Goldene Morgenröte hat laut einer Gerichtsentscheidung als kriminelle Organisation agiert. Ein Gericht in Griechenland sprach sieben frühere Abgeordnete - einschließlich Parteichef Nikos Michaloliakos - schuldig, die kriminelle Organisation angeführt zu haben. Andere wurden schuldig befunden, Teil der Bande gewesen zu sein. Das Urteil gilt als wegweisend, der Prozess dauerte fünf Jahre.

Unter den 68 Angeklagten waren 18 frühere Abgeordnete der Partei. Die Goldene Morgenröte wurde in den 1980er Jahren als Neonazi-Gruppe gegründet und stieg zur drittgrößten Partei im Parlament auf, als Griechenland tief in der Finanzkrise steckte. Bei der Wahl 2019 scheiterte sie an der Drei-Prozent-Hürde.

Nur elf Angeklagte anwesend

Das Gericht prüfte in dem Verfahren vier Fälle gleichzeitig: Die tödliche Messerattacke auf den griechischen Rap-Sänger Pavlos Fyssas, Angriffe auf eingewanderte Fischer, Angriffe auf linke Aktivisten sowie die Frage, ob die Goldene Morgenröte als kriminelle Organisation agiert hat.

Lediglich elf der Angeklagten waren im Gerichtssaal anwesend und keiner der früheren Abgeordneten. Vor Gericht hatten sich Tausende Menschen versammelt, um das Urteil abzuwarten und gegen die Goldene Morgenröte zu protestieren.