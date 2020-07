Rechtsextreme Drohmail an Saskia Esken: SPD-Chefin mit Mord bedroht - Mail war mit NSU 2.0 unterschrieben

Sachsen: Rechtsextreme suchen vorrangig Immobilien im ländlichen Raum

Der sächsische Verfassungsschutz gibt an, dass sich Rechtsextreme in Sachsen gerne Wohnobjekte im ländlichen Raum suchen. Von dort aus würden sie versuchen, ihre Ideologie zu verbreiten. Beliebt seien vor allem Einrichtungen, in denen sich die Szene für Kampfsport oder Musik trifft.