Rechtschreibung ist unwichtig? Unsinn, Herr Kretschmann!

Im Ernst? Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann hält Rechtsschreibunterricht nicht mehr für so wichtig wie früher.

Der Grünen-Politiker sagt, die Bedeutung, Rechtsschreibung zu pauken, nehme ab, „weil wir heute ja nur noch selten handschriftlich schreiben“. Es gebe doch „kluge Geräte“, die Grammatik und Fehler korrigierten.

Da mag die Autokorrektur noch so klug sein – was Kretschmann da sagt, ist dumm.

Sich schriftlich korrekt ausdrücken zu können, ist und bleibt eine Grundlage für den Erfolg in dieser Gesellschaft. Es ist auch noch lange nicht so, dass der Computer jeden Fehler erkennen könnte. Und selbst wenn es so wäre: Richtig schreiben zu können – Zeichensetzung inklusive –, das ist nicht nur eine Visitenkarte des einzelnen Menschen. Es hilft auch dabei, die eigenen Gedanken in eine nachvollziehbare, überzeugende Ordnung zu bringen.

Verquere Logik eines Ministerpräsidenten

Nach Kretschmanns Logik wäre es auch nicht mehr wichtig, die Grundrechenarten zu beherrschen – es gibt ja hervorragende Taschenrechner. Was für ein Unsinn!

In der Mathematik wie in der Sprache gilt: Nur wer die Grundlagen gut erlernt hat, hat später gute Chance, Spitzenleistungen zu erbringen – dann gern auch unter Zuhilfenahme von technischen Hilfsmitteln.

Wer eine gute Handschrift erlernt, der schreibt auch bessere Diktate – darauf weisen Experten hin. Der Grund: Das Handschreiben hilft den Kindern, sich Dinge tatsächlich zu merken und zu durchdringen. Das heißt: In Sachen Handschrift und Rechtschreibung müssen wir in der Schule konservativ sein. Das gilt auch und gerade im Interesse der Kinder, die aus schwierigen sozialen Verhältnissen kommen und zu Hause nicht optimal gefördert werden.

Rechtschreibung zu pauken – das ist nicht das Gegenteil von modernem Unterricht, in dem es um kreatives und selbstständiges Denken geht. Es legt vielmehr die Grundlage dafür, dass die Schüler gut für einen solchen Unterricht gerüstet sind.

Rechtschreibung ist nicht egal. Diesen Satz sollte Winfried Kretschmann hundert Mal an die Tafel schreiben.