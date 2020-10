Rechte Tatverdächtige in Einbeck: Anklage nach Sprengstoffanschlag erhoben

Eine Straße in der Einbecker Innenstadt, in der ein Briefkasten zerstört wurde. Nach einem Sprengstoffanschlag im südniedersächsischen Einbeck hat die Generalstaatsanwaltschaft Celle Anklage gegen zwei 23 und 26 Jahre alte Männer erhoben. Sie sollen im Juni einen nicht zugelassenen Polenböller in den Briefkasten des Privathauses einer Frau geworfen haben, die sich gegen rechtsradikale Aktivitäten und für die Flüchtlingshilfe engagiert. © Quelle: Swen Pförtner/dpa