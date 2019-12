Anzeige

Wiesbaden. Bei einer Razzia in der rechtsextremen Szene hat die hessische Polizei Drogen und Waffen sichergestellt. Am Dienstag durchsuchten Beamte landesweit zwölf Wohnungen oder Objekte, wie das Innenministerium jetzt auf dpa-Anfrage mitteilte. Dabei sei ein Haftbefehl vollstreckt worden, erklärte Innenminister Peter Beuth (CDU) in Wiesbaden. "Unsere Ermittler der BAO Hessen R haben der rechten Szene einen abermaligen Schlag versetzt."

Die Besondere Aufbauorganisation (BAO) Hessen R mit 140 Ermittlern war im Juli dieses Jahres speziell für den Kampf gegen rechtsextremistische Strukturen eingerichtet worden. Die Durchsuchungen fanden laut Ministerium in den Bereichen der Polizeipräsidien Mittel-, Ost-, Nord- und Südhessen statt. Die Beamten entdeckten neben Waffen und Drogen unter anderem Schießpulver, Pyrotechnik, Schwefelsäure und rechtsextreme Devotionalien.

700 Kontrollen, rund 30 Straftäter festgenommen

Die Ermittler der BAO Hessen R haben in den zurückliegenden Monaten bei mehr als 700 Kontrollen rund 30 Straftäter der rechten Szene in Hessen festgenommen, wie das Ministerium mitteilte. Bereits bei den früheren Aktionen waren Waffen, Sprengstoff und einschlägige Devotionalien sichergestellt worden. "Diesen polizeilichen Druck auf die Szene und rechte Straftäter werden wir auch künftig hochhalten", erklärte Beuth.

RND/dpa