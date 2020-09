Reaktionen zur Kommunalwahl in NRW: “Das hat sich ausgezahlt”

Anzeige

Der Generalsekretär der Bundes-CDU, Paul Ziemiak, sagte dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND/Montag) zum Wahlergebnis: “Wir sind mit weitem Abstand die stärkste politische Kraft in Nordrhein-Westfalen.” Der Wahlsonntag habe bewiesen, dass die CDU die prägende Kommunalpartei in Deutschland sei. “Das Ergebnis in NRW ist ein Beweis für das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in die Kommunalpolitiker der CDU."

Obwohl alle drei Kandidaten für den CDU-Vorsitz aus Nordrhein-Westfalen stammen, sieht der Generalsekretär kein inneren Zerwürfnisse: “In den letzten Wochen gab es großen Zusammenhalt und einen engagierten Wahlkampf in der gesamten Partei”, sagte Ziemiak dem RND. “Das hat sich ausgezahlt.”

Für die SPD ergibt sich aus bundespolitischer Sicht ein gemischtes Bild aus der Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen. So sprach der stellvertretende Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion und Chef der NRW-Landesgruppe, Achim Post, von einem “Tag mit Licht und Schatten”: “Auf der einen Seite stehen die sich abzeichnenden Erfolge in etlichen Städten und Gemeinden, auf der anderer Seite geben uns die Verluste in der landesweiten Zustimmung zu denken”, sagte Post dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND/Montag).

Mit Blick auf die Stichwahlen in mehreren Städten und Gemeinden sagte er: “Die Chancen stehen vielerorts gut, dass die SPD-Kandidatinnen und -Kandidaten im zweiten Wahlgang die Nase vorn haben werden.”

“Dämpfer für die AfD”

Als Erfolg hob Achim Post hervor: “Die SPD verteidigt Platz zwei in NRW und hält die Grünen auf Distanz.” Zwar hätten die Grünen Zugewinne verbuchen können, zur vielfach erwarteten “grünen Welle” in ganz NRW sei jedoch nicht gekommen, so der Bundestagsabgeordnete.

Zum Wahlergebnis der AfD sagte der Bundestagsfraktionsvize: “Besonders freut mich, dass die Bürgerinnen und Bürger in NRW der AfD einen deutlichen Dämpfer verpasst haben. NRW wählt Demokratie und Vielfalt, nicht Rechtsradikalismus und Einfalt – auch das ist eine Botschaft des heutigen Tages.”