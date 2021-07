Reaktionen auf EU-Klimaschutz: Habeck fordert mehr Ehrgeiz, Schulze spricht von Revolution

Anzeige

Anzeige

Westerhever. Die EU will den Vebrennungsmotor mit einem neuen Klimaschutzprogramm bis 2035 verbieten. Grünen-Chef Robert Habeck begrüßt die EU-Klimaschutzpläne, fordert aber zugleich noch höhere Ziele. Bundesumweltministerin Svenja Schulze sieht die EU hingegen als Speerspitze einer „neuen industriellen Revolution“. Greenpeace geht der Wandel nicht schnell genug.

„Gut, dass das Programm da ist“, sagte Robert Habeck am Mittwoch in Westerhever in Schleswig-Holstein. Die Bundesregierung habe zwar ambitioniertere Ziele beschlossen, aber dann sei nichts nachgekommen. „Die Bundesregierung hat also gepennt, während die EU-Kommission einen Vorschlag vorgelegt hat, wie es gehen kann.“ Sie habe durchaus ambitionierte Instrumente vorgelegt. „Insofern: Die Bundesregierung hat die Arbeit eingestellt, in Brüssel wird noch gearbeitet.“

Habeck ist derzeit im Norden auf Wahlkampftour. Die EU-Kommission hat unter dem Motto „Fit for 55“ Gesetzesvorschläge erarbeitet, mit denen das Erreichen der Klimaziele sichergestellt werden soll. Die EU will die Treibhausgase bis 2030 um mindestens 55 Prozent unter den Wert von 1990 senken. Dieses Ziel reiche aber nicht, damit Europa auf den angestrebten 1,5-Grad-Pfad komme, sagte Habeck. Hier seien noch höhere Ziele zur Reduktion der CO2-Emissionen notwendig.

Es sei auch richtig, dass die EU den Emissionshandel auf Mobilität und Heizen ausweiten wolle, sagte Habeck. An dieser Stelle sei aber dringend ein sozialer Ausgleich erforderlich, da die Erhöhung der Verbraucherpreise sonst erhebliche soziale Probleme auslösen würde. Die EU-Kommission habe hierfür auch nicht die Kompetenz, aber hier müsse dringend nachgebessert werden. Unmittelbar an der Nordseeküste verwies Habeck auf den bedrohlichen Anstieg des Meeresspiegels. Es sei Aufgabe der Bundesregierung, aufzuwachen, bessere Vorschläge zu machen und sie umzusetzen.

Anzeige

Umweltministerin Schulze: „Neue industrielle Revolution“

Bundesumweltministerin Svenja Schulze erklärte am Mittwoch in Berlin: „Klimaschutz wird damit zum zentralen europäischen Zukunftsprojekt. Es geht um nichts weniger als eine neue industrielle Revolution, angeführt von der Europäischen Union.“

Anzeige

Deutschland sei gut vorbereitet für die anstehenden Debatten, sagte Schulze mit Blick auf das geänderte Klimaschutzgesetz mit höheren Klimazielen. Die Bundesregierung werde die Vorschläge der EU-Kommission nun gründlich, aber auch zügig und konstruktiv prüfen. „Es wird sicher intensive Verhandlungen geben, und wir werden unseren Beitrag dazu leisten, dass eine ehrgeizige, faire und solidarische Einigung gelingt.“

Schulze will in den Verhandlungen auf drei Aspekte besonders achten, wie sie erklärte: „Bei allen Änderungen am Paket muss klar sein, dass das im Klimagesetz vereinbarte Ziel zuverlässig erreicht wird.“ Zweitens müsse es fair und solidarisch zugehen. „Gerade kleinere Einkommen oder strukturschwache Regionen brauchen Unterstützung auf dem Weg in die Klimaneutralität. Klimaschutz gelingt nur, wenn er sozial gemacht wird.“

Drittens müsse Europa diesen Weg gemeinsam gehen. „Nationale Alleingänge führen nicht zum Ziel.“ Es gehe um einen koordinierten, massiven Ausbau von Sonnen- und Windkraft von der Nordsee bis zum Mittelmeer und um ein Ladesäulen-Netz an allen Fernstraßen Europas.

Anzeige

Greenpeace ist enttäuscht

Die Umweltschutzorganisation Greenpeace reagierte derweil enttäuscht auf das Maßnahmenpaket. Klimaexperte Tobias Austrup sagte am Mittwoch, das vorgeschlagene „Enddatum“ für den Verbrennungsmotor 2035 sei nicht mehr, als sich die meisten europäischen Autobauer ohnehin vorgenommen hätten. Um die Erderwärmung auf höchstens 1,5 Grad zu begrenzen, wäre ein europäischer Verbrenner-Ausstieg bis 2028 notwendig gewesen.

Video Hitzewelle in den USA: Waldbrände wüten weiter 1:14 min Besonders betroffen sind nach Angaben der Behörden die US-Bundesstaaten Oregon, Kalifornien und Arizona sowie die kanadische Provinz British Columbia. © Reuters

Die EU habe ihren notwendigen Beitrag zum Klimaschutz nicht geliefert, so Austrup. „Während die Erde unter enormem Hitzestress, Waldbränden und Überschwemmungen leidet, bleibt das Klimaziel der EU-Kommission weit hinter dem zurück, was die Wissenschaft fordert, um die Erderwärmung auf höchstens 1,5 Grad zu begrenzen.“

Die Schaffung eines separaten Emissionshandels für den Straßenverkehr sei eine klimapolitische Nebelkerze: „Es werden Jahre bis zur Einführung vergehen und das Preisniveau wird zu gering sein, um eine Wirkung zu entfalten. Für das jahrelange Feilen an offensichtlich nutzlosen Instrumenten fehlt inmitten der Klimakrise schlicht die Zeit.“