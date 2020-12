Reaktionen auf das Halle-Urteil: Kein Platz für Antisemitismus und Hass

Anzeige

Magdeburg. Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff hat nach der Verurteilung des Halle-Attentäters betont, dass es in Deutschland für Antisemitismus und Hass keinen Platz gebe. „Wir haben einen fairen Prozess erlebt“, sagte der CDU-Politiker am Montag. „Das Urteil zeigt in großer Klarheit, dass wir in einem wehrhaften Rechtsstaat leben. In ihm haben alle Formen von Antisemitismus, Rassismus und Hass keinen Platz, werden konsequent verfolgt und ziehen deutliche Strafen nach sich.“

Das Land Sachsen-Anhalt habe zudem gemeinsam mit den jüdischen Gemeinden Maßnahmen zum Schutz des jüdischen Lebens ergriffen. Das beweise, dass auch über die Strafverfolgung des Täters hinaus wichtige Konsequenzen gezogen worden seien.

Der Beauftragte für jüdisches Leben in Sachsen-Anhalt, Wolfgang Schneiß, dankte vor allem den Nebenklägerinnen und Nebenklägern, die im Prozess immer wieder ihre Stimme erhoben hätten. „Sie haben unseren Blick auf die Hintergründe für fortbestehenden Antisemitismus in unserem Land gelenkt. Sie haben uns vor Augen geführt, dass wir ihm als ganze Gesellschaft energisch, mutig und gemeinsam entgegentreten müssen.“

Knobloch: “Kein Schlussstrich”

Auch die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, Charlotte Knobloch, begrüßt das Urteil. Es sei “die einzig richtige Antwort auf ein beispielloses Verbrechen”, erklärte sie am Montag. Mit der Höchststrafe hätten die Richter gezeigt, dass der Rechtsstaat gewalttätigen Antisemitismus mit aller Macht ahnde. “Die Verurteilung des Haupttäters darf aber keinen Schlussstrich unter die Aufarbeitung bedeuten”, mahnte die frühere Präsidentin des Zentralrates der Juden in Deutschland.

Knobloch betonte: “Bis heute ist schockierend, dass das Attentat überhaupt geschehen konnte.” Auch über den Tattag hinaus sei klar, dass der Verurteilte die Morde zwar alleine begangen habe. “Aber ihn haben in seinem Hass und Antisemitismus zahlreiche Weggefährten und Verbündete im Geiste bestärkt, die bisher nicht belangt wurden.” Der “digitale Sumpf des Hasses”, in dem der Attentäter sich habe radikalisieren können, sei “nicht annähernd trockengelegt”, kritisierte Knobloch.

Lebenslange strafe für den Attentäter von Halle

Knobloch unterstrich die Bedeutung des Urteils für die jüdische Gemeinschaft: “Jom Kippur 2019 ist ein Datum, das die jüngere jüdische Geschichte in diesem Land in ein Davor und Danach teilt.” Dass auch danach noch immer Teile der Gesellschaft und Parteien wie etwa die AfD offen Hass schürten, mache viele jüdische Menschen fassungslos: “Dieser Hass im öffentlichen Raum muss wirksam bekämpft werden, damit es in Zukunft nicht noch zu weiteren Anschlägen wie in Halle kommt.

Konstantin von Notz, Stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Grünen und Beauftragter für Religion und Weltanschauungen sagte dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) zur Halle-Entscheidung: “Das Urteil ist erfreulich klar. Es ist somit auch ein wichtiges Zeichen gegen Antisemitismus und für die Anerkennung und den Schutz jüdischen Lebens in Deutschland. Der Anschlag auf die Synagoge in Halle hat das Ausmaß und die Gewaltbereitschaft, die sich hinter antisemitischem Gedankengut verbirgt, einmal mehr schmerzlich verdeutlicht. Antisemitismus ist ein vielschichtiges und gesamtgesellschaftliches Problem, das uns alle angeht. Der zunehmenden Verbreitung von Antisemitismus und kruden Verschwörungsideologien bis tief in die Mitte unserer Gesellschaft muss auf allen Ebenen und mit aller rechtsstaatlichen Entschlossenheit begegnet werden.“

Das Oberlandesgericht Naumburg hatte den Attentäter von Halle, Stephan B., zuvor zu einer lebenslangen Haftstrafe mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt. Aus einer antisemitischen und rassistischen Motivation heraus hatte er versucht, in die Synagoge in Halle einzudringen, um dort ein Blutbad anzurichten. Zu dem Zeitpunkt hielten sich dort 51 Menschen auf. Nachdem er an einer verschlossenen Tür gescheitert war, erschoss er eine 40-jährige Passantin auf der Straße und einen 20-Jährigen in einem Imbiss.