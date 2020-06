Reaktion auf Proteste: Hongkongs Regierungschefin Carrie Lam wirft USA "Doppelmoral" vor

Anzeige

Hongkong. Die Hongkonger Regierungschefin Carrie Lam hat die Ausschreitungen bei Protesten gegen Polizeiübergriffe in den USA mit den Demonstrationen der Demokratiebewegung in ihrer Stadt verglichen. Hier zeige sich, dass ausländische Regierungen verschiedene Maßstäbe anlegen, sage Lam am Dienstag. "Wir können sehen, wie örtliche Behörden reagiert haben. Aber was war ihre Position im vergangenen Jahr, als wir ähnliche Unruhen in Hongkong hatten?", fragte Lam.

Diese Herangehensweise zeige sich auch bei der Beurteilung des nationalen Sicherheitsgesetzes in China, das der Volkskongress jüngst gebilligt hat, sagte Lam. “Sie (die ausländischen Regierungen) nehmen die nationale Sicherheit ihres eigenen Landes sehr ernst, aber bei der Sicherheit unseres Landes, schauen sie durch eine gefärbte Brille, besonders auf die Situation in Hongkong”, sagte Lam.

Umstrittenes Sicherheitsgesetz von China gebilligt

Hongkong hat Demonstranten für mehr Demokratie immer wieder Kriminalität, Gewalt und Separatismus vorgeworfen. Im Mai billigte der Volkskongress in Peking ein Sicherheitsgesetz, das es den Zentralbehörden nach Ansicht von Kritikern ermöglichen würde, im weitgehend autonomen Hongkong Personen festzunehmen, die gegen die nationalen Sicherheitsinteressen verstoßen.

US-Präsident Donald Trump kündigte daraufhin an, mit einer Rücknahme der Sonderstellung Hongkongs in Zoll- und Reisefragen zu beginnen. Als die Proteste gegen Polizeiübergriffe auf Afroamerikaner in den USA in den vergangen Tagen zu Unruhen eskalierten, drohte er, das Militär einzusetzen.