Razzia im Umfeld von rechtsextremem Reservisten der Bundeswehr - neun Objekte durchsucht

Lübcke-Prozess: Ernst beschuldigt erneut Mitangeklagten

In Frankfurt wurde am Donnerstag der Prozess um den rechtsextremen Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke fortgesetzt. Dabei wurde auch ein weiteres Vernehmungsvideo des Hauptverdächtigen Stephan Ernst gezeigt. Darin beschuldigte er erneut seinen Mitangeklagten, Lübcke erschossen zu haben.