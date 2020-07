Terror finanziert? Razzia gegen zwölf mutmaßliche Islamisten in Berlin

Anzeige

Ermittler des Landeskriminalamtes in Berlin haben am Mittwochmorgen Durchsuchungen bei zwölf Tatverdächtigen aus der islamistischen Szene gemacht. Das teilte die Generalstaatsanwaltschaft Berlin am Mittwoch mit.

Den Verdächtigen werden mehrere Straftaten zur Last gelegt, unter anderem Terrorismusfinanzierung.

Weitere Informationen wollte die Staatsanwaltschaft zu einem späteren Zeitpunkt mitteilen.

Mehr in Kürze auf RND.de.