Rangelei im türkischen Parlament wegen Syrien-Einsatz

Athen. Wegen des türkischen Militäreinsatzes im Nordwesten Syriens ist am Mittwoch im Parlament von Ankara ein Handgemenge unter Abgeordneten verschiedener Parteien ausgebrochen. Auf Videobildern war zu sehen, wie Dutzende Abgeordnete der Regierungspartei von Präsident Recep Tayyip Erdogan und der größten Oppositionspartei CHP einander schubsten. Einige teilen Hiebe aus, während andere versuchen, die Kontrahenten zu trennen. Einige Abgeordnete seien zu Boden gestürzt, berichtete der Fernsehsender Habertürk.

Der handfeste Streit entzündete sich an einer Rede des CHP-Abgeordneten Engin Özkoc. Er bezeichnete Erdogan als “ehrlos, unehrenhaft, niederträchtig und heimtückisch”. Mit denselben Worten hatte Erdogan zuvor die Opposition bedacht, weil sie das türkische Engagement in der syrischen Provinz Idlib in Frage stelle. Zudem beschuldigte Özkoc den Präsidenten, Kinder des türkischen Volks in den Kampf zu schicken, während sein eigener Nachwuchs einen längeren Militärdienst umgangen habe.

Im türkischen Parlament kommt es häufiger zu Handgreiflichkeiten.

