Ramelow über Leopoldina-Empfehlungen: “Pure Ideologie”

Berlin. Die Nationale Wissenschaftsakademie Leopoldina hat eine ganze Reihe an Empfehlungen an die Politik für den weiteren Umgang mit der Corona-Krise ausgesprochen. Zumindest mit einem Teil dieser Empfehlungen kann der thüringische Ministerpräsident Bodo Ramelow (Die Linke) nichts anfangen. Im Interview mit dem Nachrichtenmagazin “Spiegel” warf er den Forschern “Ideologie” vor.

Das Papier der Wissenschaftsakademie empfiehlt unter anderem eine Entlastung der Wirtschaft durch Steuerentlastungen oder das Vorziehen der Teilentlastung beim Solidaritätszuschlag „oder seine vollständige Abschaffung“. Ramelow kritisierte das und sagte: “Das ist pure Ideologie.” Steuersenkungen würden vor allem Besserverdienern nützen und die Spaltung zwischen Arm und Reich und Ost und West würde dadurch nur weiter verschärfen. “Wir sollten eher ein noch höheres Maß an Solidarität entwickeln”, zitiert der “Spiegel” Ramelow weiter.

Der Linken-Politiker kritisierte außerdem den Vorschlag der Wissenschaftsakademie die Grundschulen möglichst bald wieder zu öffnen. “Es gibt nicht genügend Lehrer und nicht genügend Schulen für die geforderten kleinen Klassen”, sagte Ramelow. Außerdem mangele es an Masken, um Lehrer oder Bus- und Bahnfahrer zu schützen. “Ich kann doch niemanden zwingen, sich ungeschützt einem potenziell tödlichen Virus auszusetzen”, so Ramelow.

Ramelow erwartet einheitliche Maßstäbe

Vor der Telefonkonferenz der Ministerpräsidenten mit Bundeskanzlerin Angela Merkel am Mittwoch sagte Ramelow, eine einfache Rückkehr zur Situation vor der Corona-Pandemie sei seiner Meinung nach nicht möglich. „Wir werden uns an eine neue Normalität gewöhnen müssen“, erklärte er. Am Mittwoch soll darüber beraten werden, welche der harten Corona-Beschränkungen gelockert werden können. Er erwarte einheitliche Maßstäbe, erklärte Ramelow. Gleichzeitig sollten regionale Differenzierungen möglich sein.

Bei der Wiedereröffnung der Schulen sprach sich der thüringische Regierungschef dafür aus, zunächst die Jahrgänge zu berücksichtigen, die in diesem Jahr vor dem Realschulabschluss oder dem Abitur stehen. Er hatte auch die Erwartung geäußert, dass der Einzelhandel unter Vorgaben schrittweise wieder öffnen könnte. Dabei müssten aber strenge Abstandsregeln und Auflagen eingehalten werden. Derzeit ist das Einkaufen in Geschäften weitgehend auf Lebensmittel und Drogerieartikel beschränkt. Für ihn gebe es keine Ausstiegs- nur Umbauszenarien, so Ramelow.

RND/feh/dpa