Ramelow kritisiert Bundesnotbremse: „Kinder sind wieder die Leidtragenden“

Anzeige

Anzeige

Berlin. Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow hält die Bundesnotbremse für wirkungslos in seinem Bundesland. „In Thüringen wird die Notbremse gar nichts bringen“, sagte der Linken-Politiker dem Berliner „Tagesspiegel am Sonntag“. Fast alles, was in dem Gesetz stehe, werde in seinem Bundesland bereits praktiziert.

Die einzige Konsequenz für Thüringen sei, dass der größte Teil der Schulen geschlossen werden müsse. „Die Kinder sind am Ende wieder die Leidtragenden“, beklagte Ramelow.

Der Tag Was heute wichtig ist. Lesen Sie den RND-Newsletter “Der Tag” Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Abonnieren Abbestellen Abonnieren Mit RND-Konto abonnieren

Anzeige

Der Regierungschef forderte schärfere Corona-Regeln für die Wirtschaft, die auch bundesweit umgesetzt werden müssten. „Wir sollten nicht immer nur die gleichen Branchen - Gastronomie, Hotellerie und Einzelhandel - zur Pandemieabwehr heranziehen.“

Anzeige

Die ungleiche Lastenverteilung werde auch verfassungsrechtlich zum Problem. Ramelow warf Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) vor, auf Druck der Wirtschaft von einem harten Lockdown über Ostern abgerückt zu sein. „Die Osterruhe ist nicht an den Ländern gescheitert, sondern letztlich am Lobbyismus“, sagte Ramelow.